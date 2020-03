Il Samsung Galaxy S20+ dedicato alle Olimpiadi rischia di diventare un Gronchi rosa

20 March 2020 – 11:08

(Foto: Samsung)Non è ancora certo se le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno e, in caso affermativo, se rispetteranno il calendario dal 24 luglio al 9 agosto prossimi venturi. Quel che però è certo è che i Giochi potranno già contare sull’immancabile smartphone dedicato, in edizione speciale e limitata. Ancora una volta è marchiato Samsung ed è il top di gamma Samsung Galaxy S20+.

In realtà è la seconda generazione di smartphone che il colosso coreano dedica al prossimo appuntamento a cinque cerchi, perché esattamente un anno fa era stata ufficializzata la versione speciale Samsung Galaxy S10+ 5G destinata agli atleti partecipanti. Questa edizione di S20+ 5G sarà invece acquistabile da tutti.

Ad annunciarlo è stato l’operatore telefonico nipponico Ntt DoCoMo che ha anche informato sul prezzo che partirà dall’equivalente di poco meno di 1000 euro circa, non così lontano dal cartellino della versione standard. La grande differenza è che la tiratura sarà assai più limitata, un particolare che renderà lo smartphone olimpico un pezzo da collezione, specialmente se poi i Giochi non dovessero svolgersi. Le confezioni appariranno nei negozi giapponesi a partire dal prossimo giugno, non c’è voce su eventuale disponibilità per i mercati esteri.

Samsung Galaxy S20+ Olympic Edition sarà disponibile nella colorazione dorata e metallica Matte Gold con il logo dei Giochi sul retro e all’interno alcuni contenuti pre-caricati. Inoltre, anche la confezione sarà personalizzata su Tokyo 2020.

Per il resto la scheda tecnica rimane esattamente la stessa rispetto alla versione normale venduta in Giappone dunque ci sarà il chip Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da una massiccia dose di 12 gb di ram, uno spazio di archiviazione di 128 gb espandibili via microsd e una batteria da 4500 mAh. Lo smartphone, come da nome, è già predisposto a navigare su reti 5G.

Ecco la nostra recensione del modello top della nuova famiglia, Samsung Galaxy S20+ Ultra.





