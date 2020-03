Giardinaggio sul balcone? 10 profili Instagram

20 March 2020 – 14:20

(Foto: Getty Images)Benvenuta, primavera! Nel giorno dell’equinozio (in Italia quest’anno cade alle 5.50 di oggi, venerdì 20 marzo) vi invitiamo a sfoderare il pollice verde e ad affrontare i vasi semi-abbandonati che molto probabilmente avete sul balcone. Senza allontanarvi da casa, come vogliono le disposizioni per l’emergenza coronavirus, è il momento buono per sistemare terrazzi, davanzali e giardini (fortunato chi ce li ha!).

Per trovare ispirazione, abbiamo selezionato 10 profili decisamente green, specializzati in urban gardening (orti in città e affini), piante da appartamento e vasi fioriti. Rimboccatevi la maniche e prendetevi cura del vostro angolo verde, cercando di riutillizzare quello che avete a disposizione. E se vi accorgete che vi manca qualcosa di indispensabile, potete sempre ordinarlo online sui siti di giardinaggio (per esempio Viridea, Peraga o Leroy Merlin).

1- The Happy Gardening Life

Raccoglie belle foto, suggestioni e consigli a tema “passione giardinaggio”.

2- Il contadino Nick

Il contadino Nick è un giovane di Desio (in provincia di Monza e Brianza) che condivide, anche su Facebook e su YouTube, dritte per la gestione dell’orto.

3- Goodmorning Cactus

Amate le piante grasse? Questo profilo dedicato a cactus & co. fa la vostra felicità. Lo gestisce la californiana Marissa Engoy.

4- Urban Farmstead

Gli ortisti urbani possono far riferimento a un altro californiano, Kyle Hagerty, molto seguito anche su Facebook.

5- Balcone Fiorito

Fiori, fiori e ancora fiori: per colorare i vostri vasi e dare loro un tocco artistico, lasciatevi ispirare dal profilo e dal blog di Francesco Diliddo.

6- Garden Therapy

Nomen omen: Stephanie Rose non poteva che appassionarsi al giardinaggio. Nei suoi post dispensa consigli sulle proprietà delle piante e trucchi di coltivazione.

7- Clever Bloom

Vi manca lo spazio esterno? Niente paura: anche con le piante da appartamento si possono fare grandi cose, come dimostra Erin Harding.

8- Urban Veggie Patch

Direttamente dall’Australia, ecco un orto in cortile (molto prolifico) da invidiare e da copiare.

9- Nick Bailey

I fiori sono i protagonisti del feed di Nick Bailey, volto della BBC.

10- Big City Gardener

Da Houston (Texas) Timothy Hammond mette insieme consigli per l’orto e suggerimenti in fatto di musica. Interessanti anche le dritte raccolte nelle stories.

The post Giardinaggio sul balcone? 10 profili Instagram appeared first on Wired.

Fonte: Wired