Game of Thrones torna per una lunghissima maratona

20 March 2020 – 18:19

73 episodi per un totale di 70 ore abbondanti, quasi tre giorni di fila: è il tempo necessario per vedere, anzi probabilmente rivedere, Game of Thrones nella sua interezza. La mitica serie, tratta dai romanzi di George R. R. Martin e conclusasi lo scorso maggio, rappresenta con le sue otto stagioni una cavalcata epica fra i Sette regni che compongono il continente fantastico di Westeros. Sebbene gli ultimi episodi abbiano scontentato alcuni fan e soprattutto il finale sia stato parecchio criticato (a quanto pare poco apprezzato persino da una delle sue protagonista, Emilia Clarke alias Daenerys), molti appassionati hanno avuto spesso la tentazione di riguardare tutto da capo. Ora che l’isolamento da coronavirus fa cadere la scusa del poco tempo libero a disposizione, l’opportunità di un binge watching riepilogativo viene proprio da Sky, da sempre casa italiana della produzione Hbo.

Da giovedì 26 marzo fino al 2 aprile tutti e 73 gli episodi saranno disponibili, una stagione ogni giorno (la prima il 26 marzo, la seconda il 27 e così via fino all’ultima il 2 aprile), sul canale 111 della piattaforma, rinominato per l’occasione Sky Atlantic: Il Trono di Spade. La serie al completo sarà fruibile anche on demand e su Now Tv, il servizio streaming della tv a pagamento. Otto giorni per otto stagioni, dunque, per andare dall’entrata in scena di personaggi ormai culto come Jon Snow, Arya e Tyrion fino allo scontro finale con gli Estranei, passando per innumerevoli efferatezze fra le quali decapitazioni, nozze di sangue, incesti, infanticidi, draghi inferociti e molto altro ancora.

La riproposizione di tutto Game of Thrones rientra nelle varie iniziative che Sky ha racchiuso sotto l’hashtag #iorestoacasa. In questi giorni la pay tv, infatti, ha aperto tutti i suoi pacchetti fino al 3 aprile a ogni suo abbonato, in modo che anche chi non avesse sottoscritto, per esempio, le formule Cinema, Famiglia o Sport potesse in ogni caso avere accesso a qualsiasi tipo di programmazione, dai film in esclusiva ai contenuti per bambini. Inoltre, ha messo a disposizione, uno a settimana, un film in pay per view diverso, a partire dal 19 marzo con L’Immortale, il film spin-off di Gomorra, fino al 25 marzo. A ciò si aggiunge il lancio di una raccolta fondi in favore della Protezione civile (le informazioni per donare si trovano sul sito ufficiale).

The post Game of Thrones torna per una lunghissima maratona appeared first on Wired.

Fonte: Wired