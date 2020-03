Ecco il bot per chattare con l’OMS su WhatsApp (e fargli domande sul coronavirus)

20 March 2020 – 10:36

Tra le numerose iniziative messe in campo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al coronavirus c’è un numero di telefono allestito per rispondere su WhatsApp a tutti i quesiti più comuni sul contagio, sulla prevenzione e molto altro. Le conversazioni si avviano in pochi secondi e portate avanti da un software.

Fonte: Fanpage Tech