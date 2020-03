Coronavirus, perché non diciamo prima (e chiaramente) i numeri che contano?

(foto: Feature China/Barcroft Media/Getty Images)Su un lato il panico fomentato da un allarmismo eccessivo. Sull’altro il menefreghismo che si alimenta ostentando ottimismo e positività. La comunicazione del rischio in questa fase di crisi sanitaria si muove in bilico tra due baratri opposti ma altrettanto pericolosi, e in questo gioco di fragilissimi equilibri è complicato trovare un modo giusto per comunicare al pubblico. Dalle conferenze stampa ai giornali, spesso si cerca un rifugio sicuro nei numeri, provando in un certo senso a delegare alle cifre ufficiali l’onere di dare la misura di quanto stia accadendo.

Anche i freddi e crudi numeri, però, meritano di essere presentati nel rispetto di alcuni criteri fondamentali della comunicazione istituzionale, come la trasparenza, la semplicità e la gerarchia di rilevanza. Immaginiamo per esempio che cosa accadrebbe se la nostra Protezione civile fornisse delle cifre che poi dovessero verificarsi fasulle: sarebbe uno scandalo inaccettabile. Data quindi per assodata la correttezza delle cifre (al netto delle difficoltà pratiche nel reperire dati completi e aggiornati), resta poi la questione del come i numeri vengano presentati alla stampa e ai cittadini.

L’ordine può fare la differenza

Belli o brutti che siano – nel senso di ispiratori di sentimenti positivi o negativi – i primi numeri a essere presentati in un contesto ufficiale potrebbero per esempio essere quelli più rilevanti e significativi. Invece, pare quasi che la piramide gerarchica venga regolarmente ribaltata.

Prendiamo come esempio le ultime conferenze stampa della Protezione civile delle 18:00, in cui Angelo Borrelli dà lettura del bollettino quotidiano e in cui il copione è ormai riproposto sempre con lo stesso format. Il primo numero a essere segnalato è quello dei guariti, seguito il più delle volte da una seconda cifra riguardante il trend dei guariti stessi o il computo aggiornato dei guariti totali. A chi si è sbarazzato del virus, insomma, viene dedicato più spazio che a qualunque altra voce. A seguire, nella lettura in sala stampa, ci sono le voci relative alle persone positive al coronavirus, il totale delle persone positive e l’indicazione di quanti si trovano al momento in isolamento domiciliare.

Queste cifre, che sono fornite prima di tutto il resto, sono in generale le meno solide statisticamente e quindi le meno indicative per descrivere l’andamento dell’epidemia. Come sappiamo, infatti, il numero di casi positivi è viziato dal criterio con cui vengono eseguiti i tamponi, tanto che solo una piccola frazione dei casi reali (peraltro limitata alle situazioni più gravi) viene effettivamente registrata. Se dunque il computo dei casi positivi è sottostimato in modo significativo (al momento le stime oscillano tra un fattore 5 e un fattore 10), resta la domanda su quale sia la rilevanza del comunicare questo dato per primo. E anche gli altri valori, ossia i guariti e gli isolati a casa propria, sono figli del conteggio dei casi positivi e dunque altrettanto stimati per difetto. Peraltro il numero di guariti è doppiamente irrilevante, perché è ovvio che un’infezione come quella da Sars-Cov-2 con una letalità effettiva stimata all’1%-2% produce un gran numero di guariti, in continua progressione (e se i guariti aumentano lentamente, è solo perché non si stanno intercettando le persone asintomatiche o con sintomi lievi).

Solo in seguito, dopo qualche ulteriore considerazione sui trend, vengono proposti in rapida successione i tre dati più decisivi per dare una misura dello stato dell’emergenza sanitaria: il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, il numero di decessi e il numero di pazienti trasferiti dalla Lombardia verso altre regioni attraverso il sistema Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario). A concludere, infine, arriva puntuale l’aggiornamento sulle forze sul campo e sugli approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale e altre attrezzature.

Non molto diverso l’ordine proposto da Regione Lombardia, che però ultimamente ha smesso di fornire il dato dei guariti e presenta tutte le voci con lo stesso schema: prima casi i positivi (con relativa crescita e confronto con il giorno precedente), poi gli ospedalizzati, la terapia intensiva e infine i decessi. Su quest’ultimo dato negli ultimi giorni è anche stata espressa qualche frase di cordoglio, a differenza di quanto è accaduto nel caso della Protezione civile, che riduce all’osso il tempo dedicato nella comunicazione a terapie intensive e decessi.

I dati dei positivi troppo ingarbugliati

Se fino a qui si potrebbe obiettare che in fondo un ordine vale l’altro, o anzi che partire con le notizie più drammatiche potrebbe alimentare panico e sconforto, ancora meno comprensibile è la modalità in cui alcuni dei dati sono stati comunicati. Per le nuove persone positive al coronavirus, ad esempio, ci si potrebbe aspettare che venga letto direttamente il dato dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, così come il totale aggiornato dei casi ufficialmente raccolti dall’inizio dell’epidemia. Ebbene: niente di tutto ciò.

Il numero che viene fornito è l’incremento delle persone attualmente positive, ossia la differenza tra gli attualmente positivi in quel momento e quelli del giorno prima. Tuttavia questa differenza è ben più complessa da calcolare di quanto possa sembrare, perché bisogna tenere conto anche del dato di quanti – rispetto al giorno prima – siano guariti oppure siano deceduti. Il primo dato viene fornito fin dall’inizio, mentre come sappiamo i decessi arriveranno solo alla fine.

Se quindi si volesse capire quanti nuovi positivi effettivamente ci sono, occorrerebbe appuntarsi il numero di guariti, l’incremento dei positivi e il numero di decessi, e poi sommare le tre voci. Per dirla con i numeri, il 18 marzo abbiamo avuto un aumento di 2.648, 1.084 guariti e 475 exitus, dunque i nuovi casi positivi dedotti sono stati 4.207. Stessa struttura ieri sera, nel bollettino del 19 marzo: aumento di casi positivi 4.480, 415 guariti e 427 decessi, per un totale di nuovi casi positivi (da calcolarsi) di 5.322. Insieme a questo numero, l’altro grande assente nella comunicazione è il totale dall’inizio dell’epidemia, aggiornato ora a 41.035.

Perché si comunica in questo modo?

Difficile sapere con certezza quale sia il motivo di questa strategia comunicativa, ma è abbastanza sicuro che si tratti appunto di una strategia, vista la precisione con cui lo schema di presentazione dei dati viene regolarmente ripetuto. Si potrebbe dire che – senza mai mentire e senza omettere alcuna informazione – i numeri vengono selezionati e ordinati in modo da far passare il messaggio più rassicurante possibile. D’altronde l’enfasi ricorrente sul numero dei guariti (e sulla relativa percentuale di incremento, quando è significativamente alta) non viene posta su alcuna altra statistica, mentre le informazioni più drammatiche risultano di fatto quasi nascoste.

Nella stessa direzione sembra puntare anche il modo di commentare sinteticamente gli andamenti delle curve epidemiologiche. Nei giorni in cui il dato è migliore rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato si fa cenno al “trend positivo“, mentre quando purtroppo si hanno numeri peggiori si parla di “trend stazionario” o di “incremento atteso”, rifiutando di addentrarsi nell’area semantica della negatività. Una scelta a monte pare quindi esserci: far prevalere l’ottimismo rispetto all’alimentare timori e preoccupazioni. Sensata o meno che sia, si tratta comunque di un aspetto di cui tenere conto quando si ascoltano i bollettini, tanto da spettatori davanti alla tv quanto da giornalisti che ne devono ricavare una notizia e un titolo. Si spiega forse anche in questo modo il moltiplicarsi, da inizio mese, di articoli giornalistici con valutazioni più che discutibili sull’andamento numerico dell’epidemia: nello sforzarsi di far percepire l’idea che è tutto sotto controllo, si crea un garbuglio numerico in cui poi diventa facile confondersi o far passare messaggi distorti.

