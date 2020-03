Cardi B ha sfornato una hit sul coronavirus (a sua insaputa)

20 March 2020 – 11:06

In molti conosceranno la rapper Cardi B per il suo stile sopra le righe e la sua estetica decisamente ardita. La cantante ha trovato il modo di far parlare di sé, anche se praticamente in modo inconsapevole, anche in questo periodo dominato dalle notizie sul coronavirus. In un video postato su Instagram lo scorso 11 marzo, a suo modo Cardi B avvertiva i fan di quanto la minaccia della pandemia stesse diventando reale anche negli Stati Uniti: “Non so che c*zzo sia questo coronavirus, so solo che quella m*rda di virus prima era a Wuhan in Cina e ora sta anche qua“, afferma con concitazione l’artista fra una parolaccia e l’altra, ammettendo di essere spaventata dalla situazione, che invece fino a un paio di giorni fa era decisamente sottovalutata oltreoceano. Conclude mettendosi a urlare: “Coronavirus! Coronavirus! I’m telling you, shit is real! Shit is getting real!“.

Davvero un modo bizzarro ma pienamente in linea col suo personaggio di comunicare ai suoi fan l’apprensione sulla situazione in corso. Quello che Cardi B non poteva sapere è che quel video sarebbe diventato lo spunto per una hit divenuta – spiace per il gioco di parole – virale immediatamente. Il Dj iMarkkeyz, celebre per trasformare in motivetti musicali i meme che spopolano su internet, ha subito notato il video della rapper e ha trasformato le urla della donna in un brano musicale molto ritmato, opportunamente intervallate da alcuni colpi di tosse. Il brano è divenuto subito molto popolare, finendo per essere la colonna sonora di numerose clip su TikTok ma anche venendo ascoltato estensivamente su tutte le piattaforme musicali. Il pezzo è entrato addirittura nelle classifiche di mezzo mondo, giungendo al primo posto su iTunes in Bulgaria, Egitto e Brasile, ma comparendo anche al settimo posto negli Stati Uniti.

Ya keep playing I’m deadass FUCKIN SCARED. I’m stocking up on food.

“Volevo solo che la gente si divertisse“, ha dichiarato il dj: “E poi volevo mostrare a Cardi che le persone la amano per quello che è“. La stessa cantante ha accolto con entusiasmo il successo della canzone, ammettendo che potrebbe farci anche un video musicale e premurandosi di farsi inserire nei crediti ufficiali. Anche questo per una buona causa, però: i due hanno infatti annunciato che i proventi del brano verranno devoluti a sostegno degli sforzi fatti per arginare la diffusione del virus stesso.

