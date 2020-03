Camera Go, l’app che aggiunge la modalità ritratto agli smartphone low cost

20 March 2020 – 12:16

(Foto: Google)Google ha preparato un’applicazione fotografica chiamata Camera Go che sarà presto disponibile su una serie di smartphone economici, quelli con a bordo la versione Android Go pensata per paesi emergenti e/o per chi vuole un’esperienza minimalista e ottimizzata anche con hardware limitato.

Come si può facilmente immaginare, Camera Go si presenta come una versione semplificata della premiata app Google Camera che è considerata universalmente una delle migliori in ambito fotografico grazie agli algoritmi proprietari che possono spremere al meglio le possibilità dei sensori sugli smartphone.

Gli ultimi Pixel 4 e 4 Xl ne sono l’esempio così come la precedente generazione medio range 3a e 3a Xl insieme al porting per un gran numero di altri modelli. Ma per gli smartphone della gamma Android Go, Google ha pensato a una versione in grado di essere installata anche su cellulari basilari. Il potenziale bacino d’utenza è impressionante: 1600 modelli in oltre 180 paesi e 100 milioni di utenti attivi.

Cosa mette sul piatto Camera Go? Anche con sensori poco definiti e di piccole dimensioni si potranno scattare ritratti d’effetto con la messa a fuoco sul soggetto e lo sfondo leggermente sfocato, inoltre ci saranno modalità dedicate al video e servizi di modifica degli scatti manuali oppure automatiche per risultati ben oltre le aspettative.



L’app si dedicherà a utenti poco avvezzi all’uso dello smartphone con comandi intuitivi e pratici e in ogni momento informa su quanta memoria si avrà ancora a disposizione, aiutando a fare un po’ di pulizia nel caso in cui si trovasse a corto di mb. Il download sarà a disposizione a breve, partendo da modelli come Nokia 1.3.

A proposito di Android Go, è necessario far notare il successo in alcuni mercati come quello keniano con oltre 900000 smartphone distribuiti tramite l’operatore Safaricom soprattutto a donne (53%) per ridurre il gender gap nella zonna sub-sahariana. Oltre all’imminente Camera Go ci sono già diverse altre versioni lite di app molto famose, eccole.

The post Camera Go, l’app che aggiunge la modalità ritratto agli smartphone low cost appeared first on Wired.

Fonte: Wired