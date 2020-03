Zeppole home made o whisky a domicilio: idee per la festa del papà in isolamento

19 March 2020 – 7:30

Zeppole di San Giuseppe (foto: Getty Images)La festa del papà ai tempi dell’isolamento da coronavirus: la immaginiamo essenzialmente in due modi. Da una parte, figli separati dai genitori, che non posso incontrarsi per settimane e soffrono di struggente malinconia; dall’altra, intere famiglie barricate in un’unica casa in cui il papà, per festeggiare il 19 marzo, desidererebbe solo mezz’ora di sana solitudine e silenzio. In entrambi i casi, non potendo uscire a comprare regali (a meno che non abbiate già ordinato online quelli più nerd) o a cena, il nostro consiglio è puntare su dolci e vino. Due classici apprezzati da quasi ogni papà.

Partiamo dalle golosità tradizionali con cui addolcire un’altra giornata forzatamente a casa. Le più famose sono, probabilmente, le zeppole. Originarie di Napoli, sono il simbolo della festa del papà in gran parte dell’Italia del centro-sud (non mancano gli estimatori anche al nord). Tonde, fritte o al forno, sono ricoperte di crema pasticciera e rifinite con un’amarena sciroppata. Potete provare a prepararle in casa, magari coinvolgendo bimbi e genitori (questa è la ricetta proposta dalla Cucina Italiana) oppure farvele portare a domicilio dai servizi di delivery. A Roma ha spopolato l’iniziativa di PuroSud e Foodys, che ha promesso due zeppole in regalo ai papà romani (per le troppe richieste le prenotazioni sono chiuse), mentre in tutta Italia le pasticcerie raccolgono gli ordini per le consegne. A Milano, per esempio, la Pasticceria Martesana propone zeppole e altri dolci a tema tramite la piattaforma Cosaporto.

Sfincia di San Giuseppe (foto: Getty Images)In Sicilia il dolce di San Giuseppe per antonomasia è la sfincia. Un bignè fritto, grosso quanto un pugno, che viene ricoperto di ricotta di pecora e decorato con gocce di cioccolato, granella di pistacchi, ciliegie e scorze d’arancia candita (per provare a farla a casa, qui trovate una video-ricetta da seguire). Una tradizione talmente radicata che il sindaco di un comune in provincia di Palermo, Altavilla Milicia, ha proposto su Facebook di permette in via eccezionale ai bar pasticceria di produrle e consegnarle a domicilio.

Di dolce in dolce, sperimentando a casa (certo, poi ci sarà da pulire) o contattando la pasticceria più vicina, si può fare il giro d’Italia. A Roma la tradizione vuole che i papà vengano celebrati con i bignè di San Giuseppe (cioè bignè ripieni di crema pasticciera), a Bologna si trovano le raviole, biscotti di frolla a forma di raviolo ripieni di marmellata o mostarda. In Toscana e in centro Italia, infine, vanno forte le frittelle di riso.

(Foto: Getty Images)Se con il cibo, durante la quarantena, avete già dato in abbondanza, potete puntare su una bottiglia regalo. Senza uscire di casa, fatela arrivare a vostro padre sfruttando uno dei tanti servizi di delivery specializzati in vino, birra o super alcolici. Tannico, per esempio, propone una speciale selezione di etichette con fine benefico: per ogni bottiglia ordinata un euro viene donato all’ospedale Sacco di Milano (la consegna è gratuita, in tutta Italia). Sempre al Sacco vanno 5 euro per ogni cassa di bottiglie di birra artigianale del birrificio varesino Vetra (spedizione gratis, in tutta Italia).

Per chi si riduce all’ultimo, arriva in soccorso Winelivery (attivo da Milano a Bergamo, da Roma a Napoli) che in 30 minuti recapita a casa una bottiglia di whisky, rum o champagne. E, ovviamente, ci sono sempre anche Uber Eats o Deliveroo.

