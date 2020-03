Senza dimora, detenuti, migranti: le vittime dimenticate del coronavirus

19 March 2020 – 11:39

(foto via Reddit)Quella che stiamo vivendo in questi giorni è una tragedia collettiva, continuiamo a ripeterci. Nella Covid-19 non ci sono privilegiati a cui è concesso di continuare normalmente la propria vita e condannati a cui è richiesto di cambiare in toto le proprie abitudini: siamo tutti sulla stessa barca, una barca in un mare in tempesta, e a tutti sono richiesti gli stessi sacrifici, in una sorta di mal comune mezzo gaudio che nella sua drammaticità può aiutare a farci forza.

Eppure va da sé che queste settimane di pandemia, con tutto quello che si stanno portando dietro, hanno impatti differenti sui differenti profili sociali. Il Covid-19 è una tragedia globale, che ci riguarda tutti, ma è anche una tragedia soggettiva, nel senso che la sua violenza è variabile. Non esiste la grande livella, quando si parla di virus.

I precari, tra gli altri, usciranno maggiormente sconfitti da questa situazione, perché la sospensione lavorativa avrà effetti molto più netti sulle loro finanze e la loro sopravvivenza: perché l’accesso alle cure sanitarie e psicologiche sarà economicamente più difficile, perché il contesto abitativo in cui si trovano renderà la quarantena meno sopportabile rispetto a chi può permettersi una villetta a schiera con giardino. Ma al di là di queste disuguaglianze attuali e, soprattutto, future, che riguardano la società visibile, un altro dramma si sta consumando lì dove tendenzialmente lo sguardo non arriva, nel mondo degli ultimi, degli emarginati. Dei soggetti già fragili. Un mondo sommerso, già tormentato nella normalità, ancora più messo in ginocchio ora.

Il paradosso più significativo di questi giorni riguarda le denunce nei confronti dei senza dimora, colpevoli di stare all’aperto quando le ordinanze chiedono di non uscire. Una concretizzazione della scritta homeless go home diventata virale grazie alla sua assurdità. Di fatto si chiede a chi una casa non ce l’ha di stare a casa, mettendo il dito nella piaga di fragilità con cui queste persone sono già costrette a confrontarsi. In queste settimane, per scongiurare gli assembramenti, sono peraltro state chiuse diverse mense, sono stati limitati gli accessi ai dormitori, e alla distribuzione dei pasti caldi si è sostituita l’offerta in qualche piazza di alimenti essenziali da consumare a distanza. Sono stati sospesi i servizi di docce e lavaggio e il numero di volontari che assistono i senza dimora si è ridotto, a causa delle limitazioni negli spostamenti. Il Covid-19 ha insomma accentuato la solitudine e la fragilità di chi vive in strada, in parallelo a una criminalizzazione di questa condizione (che tanto piacerà ai teorici del decoro).

Ma il virus è entrato con tutta la sua violenza anche in altri mondi invisibili, come quello delle carceri. Ai detenuti da ormai un mese sono stati sospesi alcuni diritti per contenere il contagio, annullando di fatto i contatti con l’esterno. Se noi fatichiamo a stare 24 ore senza una corsetta al parco, ci lamentiamo dai nostri salotti con Netflix su uno schermo e Facetime sull’altro che squilla dieci volte al giorno con la fidanzata o l’amico pronti a tenerci compagnia, immaginiamoci cosa può significare – per chi in quarantena vive da anni – perdere anche quell’ora settimanale di contatti con i parenti. Le rivolte in decine di istituti nelle scorse settimane, le vittime che sono state avvolte nel silenzio e su cui ancora non si è fatta chiarezza, sono un dramma nel dramma del coronavirus.

Ma altre conseguenze tragiche sono dietro l’angolo. Nelle scorse ore le ong hanno dichiarato che si trovano costrette a sospendere le loro operazioni di soccorso nel mar Mediterraneo, a causa delle restrizioni in corso. È un problema, perché per quanto i sovranisti urleranno ai megafoni che questo comporterà l’azzeramento degli sbarchi a causa della fantomatica legge del pull factor, nella realtà i barconi continueranno a solcare il mare, senza però poter contare sull’assistenza umanitaria in caso di difficoltà. Durante la politica dei porti chiusi di Salvini, nel mar Mediterraneo sono morte 1.151 persone, a riprova di quanto la presenza delle ong sia fondamentale per scongiurare queste tragedie.

Sono solo alcuni esempi della violenza soggettiva con cui il Covid-19 si sta abbattendo sulla popolazione. Se è vero dunque che siamo tutti sulla stessa barca, è anche vero che si tratta di una barca con business class, prima classe e seconda classe. Il mare in tempesta c’è per tutti, ma per alcuni – gli ultimi – il dramma si sta facendo sentire in modo ancora più violento.

The post Senza dimora, detenuti, migranti: le vittime dimenticate del coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired