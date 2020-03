Rinunciare all’alta definizione su Netflix e Youtube per liberare la rete?

Il sovraccarico delle reti internet, che l’Italia ha assaggiato durante la scorsa settimana, si sta facendo sentire in tutta Europa. Pertanto Netflix e altre piattaforme di videostreaming, d’accordo con la Commissione europea, potrebbero applicare una semplice soluzione per alleggerire il carico dei dati che viaggia sulle reti internet: sospendere l’alta definizione.

La quarantena ha portato milioni di cittadini del vecchio continente a essere confinati a casa svolgendo attività di smart working o ricreative, e impegnando le reti internet domestiche e mobili più del normale. Questo traffico di dati anomalo rischia però di stressare eccessivamente le infrastrutture in un momento nel quale la connessione è più che essenziale per i servizi sanitari, lavorativi e d’istruzione.

Come riporta Reuters, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, si è messo in contatto con le piattaforme di streaming, come Youtube e Netflix, per trovare soluzioni comuni. Al termine dell’incontro Breton ha dichiarato in una nota: “Piattaforme di streaming, operatori delle telecomunicazione e utenti, abbiamo tutti la responsabilità di adottare misure per garantire il regolare funzionamento di internet durante la battaglia contro la diffusione del virus”.

Come riferisce La Stampa, l’incontro ha messo sul tavolo la possibilità che Netflix prenda l’impegno di abbassare la qualità dello streaming, dal 4K a una definizione standard, durante i picchi di attività online. Misura che alcune piattaforme hanno già adottato.

Da Bruxelles arriva anche l’invito rivolto a tutti gli utenti a utilizzare impostazioni che riducano l’utilizzo dei dati mobili. Semplici stratagemmi come l’uso del wifi o impostare lo streaming a una risoluzione inferiore aiuterebbero a decongestionare il traffico dei dati.

Un ulteriore invito ad alleggerire il traffico dei dati internet viene rivolto ai videogiocatori che stanno sfruttando la quarantena per dedicarsi maggiormente alla loro passione. Il traffico generato dal gaming online ha infatti registrato un aumento del 90% dall’inizio del periodo di crisi, secondo i dati forniti da Intred, operatore di telecomunicazione lombardo.

La Commissione Europea, nel frattempo, ha creato con Berec, che rappresenta i regolatori delle comunicazioni elettroniche in Europa, un meccanismo per monitorare il traffico dei dati del web in ogni stato membro, al fine di tenere sotto controllo l’eccessivo sovraccarico delle infrastrutture internet.



