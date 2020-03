Ps5, ecco la scheda tecnica ufficiale

19 Marzo 2020 – 18:23

(Foto: Sony)Sony ha finalmente svelato tutti i dettagli sulla scheda tecnica di Ps5 di fatto ufficializzandola senza però mostrare il design della console di futura generazione. Insomma, possiamo sapere tutto sull’hardware e buona parte delle funzionalità ma per ammirare l’oggetto in sé servirà ancora un po’ di tempo.

Come da promesse, i dettagli sulla futura Playstation sono stati raccontati da Mark Cerny, ovvero il capo-progetto di Ps5, che ha soddisfatto gli ultimi dubbi sui componenti dopo un primo antipasto offerto lo scorso autunno e altri dettagli soprattutto sul controller, che sarà molto più che un semplice DualShock come siamo abituati a considerarlo.

Rispetto a Xbox Series X che è stata ufficializzata anche lei nell’hardware qualche giorno fa si trovano diversi punti di contatto a partire dall’architettura Rdna 2 con una scheda grafica che lavora a una frequenza operativa sensibilmente maggiore (2,23 GHz contro 1,825 GHz), ma con meno compute unit (36 contro 52) per produrre fino a 10,28 teraflop (contro 12) e il già ampiamente annunciato ray tracing che rende l’esperienza ancora più coinvolgente grazie a una gestione delle luci nella scena davvero realistica.



Il sistema sarà mosso da un processore Amd Zen 2 octa core con una frequenza pari a 3,5GHz che collaborerà con la scheda grafica quando necessario grazie alla tecnologia di condivisione Amd SmartShift. Ci saranno a corredo 16 gb di memoria ram gddr6 a 256 bit in grado di lavorare a 448 gb/s, un ssd da 825 gb con velocità di trasferimento pari a 5,5 gb/s, sarà supportata l’espansione tramite slot nvme dedicato e lettore ottico blu ray in grado di reggere 4k uhd fino a 100 gb. Confermato il chip Amd per l’audio 3d.

Infine, confermata ancora una volta la retrocompatibilità con le console precedenti. Ben 400 giochi Ps4 saranno da subito riproducibili dal giorno zero del lancio. Quando avverrà? Le ultime stime pensano a uno slittamento al 2021 oppure a poche unità disponibili per il prossimo Natale.

