Lavoro e imprese, come chiedere gli aiuti contro l’emergenza coronavirus

19 March 2020 – 17:16

(foto: Getty Images)Da martedì 17 marzo è entrato in vigore, con la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale, il decreto “Cura Italia” che prevede le misure di emergenza da 25 miliardi di euro per sostenere l’economia del paese che combatte contro il Covid-19 (coronavirus). Tra gli interventi, oltre al sostegno al sistema sanitario nazionale con nuove assunzioni e stanziamenti per nuove strutture e macchinari, un ampio capitolo è dedicato alle misure a sostegno del lavoro. Ma vediamo come si deve fare per richiedere gli aiuti predisposti dal governo.

Misure per le famiglie

Iniziamo dalle misure messe in campo a sostegno dei nuclei familiari con lavoratori che non hanno accesso a forme diverse di ammortizzatori sociali. I dipendenti sia pubblici sia privati (anche con contratti co.co.co o con partita Iva) con figli fino a 12 anni (senza limiti di età se si ha un figlio disabile) hanno la possibilità di chiedere un congedo parentale di 15 giorni al 50% dello stipendio. Questi giorni sono frazionabili e cumulativi, ma non possono essere richiesti per lo stesso periodo da entrambi i genitori che lavorano e sono validi solo per il periodo di chiusura delle scuole. Il congedo va richiesto al datore di lavoro, avviando la pratica sul portale dell’Inps, che sta predisponendo i moduli per la domanda.

In alternativa al congedo è prevista la possibilità di richiedere un voucher babysitter del valore complessivo di 600 euro, se i genitori sono lavoratori e il figlio ha meno di 12 anni. Per i genitori dipendenti della sanità il voucher sarà invece da 1.000 euro. Per ottenere questo aiuto si dovrà registrare la babysitter sul sito Inps se non è stato stipulato un contratto regolare, e in generale l’assegno verrà accreditato sul “libretto famiglia”. Per la richiesta è quindi necessaria l’iscrizione al “libretto famiglia” del portale Inps e la domanda va presentata online direttamente sul sito dell’istituto.

Misure per lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, anche nel caso di aziende con meno di 5 lavoratori e per tutti i settori, la richiesta di cassa integrazione va presentata online all’Inps, che in questi giorni sta definendo le modalità di domanda per gli ammortizzatori, salvo nel caso della cassa integrazione in deroga, concessa dalle Regioni. Questo tipo di ammortizzatori sociali coprono il periodo dal 29 febbraio fino al 31 agosto per un massimo di 9 settimane. Sempre per i lavoratori dipendenti la quarantena certificata dal medico verrà retribuita come malattia.

Misure per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori stagionali e co.co.co possono chiedere, sempre sul portale Inps, un’indennità di 600 euro non tassabili. In un primo momento l’ipotesi avanzata dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico per la richiesta di tale bonus era quella di un “click day”, anche se in queste ore il governo è al lavoro per trovare un metodo diverso, si legge su Il Sole 24 Ore.

Bonus lavoro

Per tutti i lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40mila euro annui che hanno continuato a lavorare per il mese di marzo sarà erogato direttamente in busta paga un bonus fino a 100 euro in base al numero di giorni effettivamente lavorati durante questo periodo. Il bonus è riconosciuto direttamente dai datori di lavoro, che potranno poi detrarre l’incentivo dal versamento delle tasse.

Affitti, mutui e crediti

Nel decreto per l’emergenza è anche previsto un sostegno per le attività che hanno dovuto chiudere o ridurre l’orario per rispettare le direttive ministeriali. Per artigiani, commercianti e altre attività che pagano un affitto in immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 è previsto un credito d’imposta del 60% sul costo complessivo del canone di locazione per il mese di marzo, anche se può essere prorogato. In questo caso sarà usufruito come detrazione sulle imposte dell’anno successivo.

Inoltre, le piccole e medie imprese potranno chiedere la sospensione di mutui, presiti e finanziamenti non rateali fino al 30 settembre. In questo caso la domanda va presentata alla banca o all’istituto che ha erogato il credito. In più, tutti i versamenti per le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento sono sospesi e dovranno essere pagati entro il 30 giugno, e in questo caso non è necessaria nessuna richiesta. Per le imprese con attività sotto i 2 milioni di fatturato è anche sospeso il versamento Iva.

