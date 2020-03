La musica giusta per darti la carica, da ascoltare a tutto volume

19 March 2020 – 13:15

Per alcuni brani musicali è tutta una questione di volume. Che sia Sabotage dei Beastie Boys, Start Me Up dei Rolling Stones, Whole Lotta Rosie degli AC/DC o Seven Nation Army dei White Stripes, l’importante è godere di un suono brillante, nella massima qualità. Ancora meglio se puoi ascoltare la tua musica preferita in ogni stanza e con uno speaker che resista anche a quel bicchiere d’acqua che, nella foga di uno sfrenato ballo solitario, finirai

inevitabilmente per rovesciarci sopra! Insomma, serve Sonos Move.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech