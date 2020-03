Kevin Hart e Tiffany Haddish si divertono con la funzione autocomplete di Google

19 March 2020 – 11:45

Non sempre i film in cui gli adulti tornano a scuola brillano per originalità, ma sono piacevoli per trascorrere un paio d’ore sul divano. Nel caso della commedia Night School, approdata sugli schermi italiani nel 2018 col titolo La scuola serale, nel cast ci sono anche due attori comici di qualità, Kevin Hart e Tiffany Haddish. In questa Autocomplete Interview, i due interpreti si divertono a scoprire cosa hanno cercato su di loro milioni di sconosciuti attraverso la funzione autocomplete di Google.

Tiffany Haddish non potrà che farsi una risata per le improbabili parentele che la rete le attribuisce: non è parente di Oprah (però un po’ le piacerebbe), non è sposata con Will Smith (questa, poi); non frequenta il regista e commediografo Tyler Perry. Di origini eritree, ha preso anche parte a video dei Maroon 5, Girl Like You.

Kevin Hart invece è diventato famoso nei primi anni 2000, con la pellicola Papier Soldiers, e ha scelto di darsi al cinema – e alla commedia – pur amando molto la musica (moltissime persone lo credono cantante o rapper, non a caso). Hart, come ricorderete, nel 2019 aveva dovuto rinunciare a condurre la cerimonia degli Oscar a causa di alcune sue uscite decisamente infelici sugli omosessuali.

In effetti la sua comicità è un po’ scorretta e la commedia ispirata al suo stand-up show What Now è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Come ammette lo stesso Hart, c’era un bel po’ di profanità.

