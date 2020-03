Google Translate ora ascolta, traduce e trascrive (ma non in italiano)

19 Marzo 2020 – 21:43

Foto: blog.googleA poche settimane dalla prima dimostrazione avvenuta all’interno degli uffici Google di San Francisco, la società ha annunciato attraverso il blog ufficiale di aver iniziato il roll out di una nuova funzione dell’app Translate: ma per il momento sarà disponibile solo per gli utenti Android.

Si chiama Transcribe e d’ora in poi consentirà a tutti coloro che utilizzano l’applicazione di Google per tradurre testi e pagine web, di ottenere la traduzione e trascrizione in tempo reale tutto ciò che viene dettato allo smartphone.

Infatti, basterà toccare il nuovo pulsante Trascrivi introdotto nella schermata principale dell’applicazione, impostare una lingua di origine e di destinazione e iniziare a parlare verso il microfono dello smartphone: grazie all’intelligenza artificiale, Google Translate sarà in grado di mostrare la traduzione all’istante.

Ovviamente è possibile mettere in pausa la dettatura, cambiare le dimensioni del testo e attivare la modalità scura ma c’è ancora un’importante limitazione almeno per gli utenti italiani, infatti, inizialmente sono supportate solo otto lingue: inglese, francese, tedesco, thailandese, hindi, portoghese, spagnolo e russo.

Per provare la novità sarà necessario scaricare l’ultima versione rilasciata all’interno del Play Store e secondo The Verge, il roll out si completerà per la popolazione di Android entro la fine di questa settimana. Tuttavia, al momento non abbiamo informazioni sul rilascio della funzione per i dispositivi iOS e l’eventuale aggiunta della lingua italiana.

