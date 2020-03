Fotografie dall’alto ispirate ai vecchi videogiochi

19 March 2020 – 12:17

Grazie all’utilizzo di un drone, il fotografo freelance di Montreal Martin Reisch realizza scatti con un evidente richiamo alle grafiche dei primi videogiochi Nintendo anni Ottanta.

Al centro delle fotografie – come potete vedere nella nostra gallery – c’è sempre Martin, sdraiato su prati, campi da football, scale, marciapiedi in una prospettiva a due dimensioni in cui manca solo che i pixel tornino giganti e gli sfondi statici.

