Dai concerti ai fumetti, tutti gli eventi che vanno in streaming

19 March 2020 – 17:57

Grazie allo streaming le persone in quarantena potranno assistere a concerti o assistere alla creazione di un disegno fatto da un fumettista (Foto: Getty images)In un momento nel quale l’emergenza sanitaria per il coronavirus persiste e le persone devono rispettare l’indirizzo di rimanere in casa, gli eventi dal vivo – fiere, concerti, conferenze, incontri – si attrezzano per traslocare online.

Musicisti che improvvisano concerti, attori che recitano un monologo, fumettisti che si esibiscono in sessioni di live drawing o giocatori di ruolo che si ritrovano virtualmente per una sessione, sfruttano il potere dello streaming per coinvolgere e divertire il pubblico da casa. “In questo periodo di quarantena è bellissimo vedere come la musica non si sia fermata”, commenta Andrea Rock, speaker di Virgin Radio:

“I mondi dei producer, dei beatmaker e delle band stanno trovando modi alternativi per produrre nuovi brani a distanza”.

I concerti

Alcuni artisti, come Patti Smith o Francesco Gabbani hanno improvvisato dei concerti “da salotto” trasmettendoli in diretta sui social network. Altri, invece, come la band di Boston Dropkick Murphys, o la rockstar di Donecaster, Yungblud, hanno preferito darsi appuntamento, assieme a tutto il loro staff, in una location segreta per eseguire un concerto in piena regola dedicato a un pubblico esclusivamente in streaming.



Per intrattenere la gente a casa nascono quindi iniziative come #StayOn ideata e coordinata dall’associazione di categoria live club e festival italiani, KeepOn Live. L’idea alla base di questa iniziativa è creare un palcoscenico virtuale sul quale si alterneranno le performance di musicisti, attori e scrittori. La staffetta di eventi, rigorosamente in streaming, è accessibile sul sito dell’associazione. Sarà organizzata in dirette suddivise in spezzoni dalla durata di 30 minuti per artista. L’iniziativa continuerà a svolgersi fino alla fine del periodo di contenimento.

Fumetti e giochi

Anche il mondo del fumetto si muove con l’iniziativa #Inerdathome promossa da Lucca Comics&Games. Gli organizzatori del più grande festival fumettistico in Italia, per l’occasione, ospiteranno sul canale Twitch del festival due format: sessioni di gioco di ruolo e fumettisti impegnati in disegni in live streaming.





