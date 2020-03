Coronavirus, il Governo sta pensando a un’app per tracciare i movimenti degli italiani

19 March 2020 – 21:44

In Corea del Sud l’idea di controllare gli spostamenti dei cittadini ha funzionato, così si studia se e come applicarla nel nostro Paese. Ma i dubbi sono molti, e non solo per la privacy

Fonte: La Stampa