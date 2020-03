Coronavirus, Facebook ha sospeso le sponsorizzazioni a video e articoli pubblicati

19 Marzo 2020 – 20:28

I nuovi video e gli Instant Article pubblicati sul social in lingue diverse dall'inglese non saranno più accompagnati da annunci pubblicitari, e non recheranno guadagni alle persone e le organizzazioni che li hanno realizzati. I dipendenti Facebook responsabili della loro revisione sono stati allontanati dagli uffici come misura di isolamento.



Fonte: Fanpage Tech