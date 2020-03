Boom di giocatori in multiplayer, le piattaforme vanno in tilt

19 Marzo 2020 – 18:22

(Foto: Sony e Microsoft)La permanenza forzata a casa in questi giorni di chiusura nazionale per via dell’emergenza coronavirus Covid-19 sta coinvolgendo milioni e milioni di persone non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo.

Dall’Europa al Giappone, dagli Stati Uniti fino all’Australia, una buona fetta di queste persone sta impegnando il (troppo) tempo libero a disposizione giocando con console, pc e smartphone collegandosi in rete per sfide in multiplayer con altri gamers. Ma spesso il traffico generato è enorme e le piattaforme alzano bandiera bianca.

Da semplici lag che possono riguardare il giocatore singolo fino a veri e propri down dell’intero sistema, sono numerose le segnalazioni che emergono con una rapida controllata su Twitter. L’ultimo ha riguardato la piattaforma Nintendo eShop per Usa e Regno Unito mentre poco prima tutto ciò che era in cloud aveva smesso di funzionare per il brand nipponico in casa.

Ma anche le community degli utenti Playstation e Xbox non ne sono affatto immuni con Xbox Live che sembra la più colpita. Parlando dei singoli giochi, su Downdetector brillano (non certo in positivo) Overwatch, Minecraft, in tono minore anche Player Unknown’s Battlegrounds, GTA 5, Fortnite, Apex Legends, Destiny e Call of Duty. Ma anche la stessa piattaforma di Steam ha avuto qualche tentennamento nelle ultime 24 ore così come Discord e Twitch che ospitavano i live.

È innegabile che nessuno avrebbe potuto immaginare che così tante persone si sarebbero trovate a dover spendere così tanto tempo assieme, contemporaneamente in tutto il mondo. Rimane un’evidenza lampante di quanto in questo momento si decida di optare per i videogame come valvola di sfogo ed evasione.

Ed emergono anche iniziative interessanti come quella su Change.org per far anticipare l’uscita di Animal Crossing: New Horizons di qualche giorno rispetto al lancio originariamente previsto il 20 marzo. Nonostante le oltre 22000 firme è difficile avverrà, di sicuro quando anche questo attesissimo titolo debutterà aspettiamoci altri down in casa Nintendo visto il notevole volume di traffico che genererà.

