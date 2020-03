Apple Car Play e Android Auto? Distraggono molto più di quanto si pensi

19 March 2020 – 11:22

Apple Car Play sulla Ford Mustang | Foto: Emiliano RagoniI sistemi multimediali presenti sulle auto sono ormai diventati un accessorio irrinunciabile per gli utenti, specie per quelli più giovani. L’idea alla base che li anima è semplice ma efficace: costituire un continuum tra smartphone e vettura, avendo però l’accortezza di distrarre meno il guidatore, dissuadendolo dall’utilizzo del dispositivo mobile.

Ma siamo veramente sicuri che i sistemi multimediali distraggano meno il guidatore? A quanto pare non è proprio così. Il quadro che infatti emerge da una ricerca dell’IAM Roadsmart, un grande ente benefico britannico indipendente che si occupa di sicurezza stradale, è piuttosto critico. Lo studio dell’ente (qui la versione completa), simulando i tempi di reazione degli automobilisti a seconda delle azioni intraprese durante la guida, ha infatti sottolineato che utilizzare questi sistemi quando si è al volante sia addirittura più pericoloso rispetto a mandare un messaggio di testo.

Nello studio oggetto della ricerca i piloti hanno completato un circuito di prova simulando l’impatto di Android Auto e Apple CarPlay (i due sistemi più diffusi); nella prima manche i conducenti non hanno interagito con il sistema, nelle corse successive lo hanno fatto utilizzando solo i comandi vocali e, infine, esclusivamente il controllo touch. Ovviamente l’ultimo scenario si è rivelato il più pericoloso.

È infatti emerso che, agendo sul monitor touch durante la guida, i conducenti hanno tolto gli occhi dalla strada per 16 secondi (equivalenti a una distanza di oltre 500 metri a 112 km/h).

La fonte di distrazione dell’interazione con il touch del sistema multimediale ha provocato un’alterazione delle prestazioni al volante; i conducenti hanno infatti registrato difficoltà a mantenere una distanza di sicurezza costante dal veicolo che li precedeva, reagendo più lentamente a eventi improvvisi e superando la linea di mezzeria della loro corsia.

I diversi tempi di reazione del guidatoreOsservando l’infografica sopra il quadro che emerge è ancora più preoccupante. I dati elaborati dall’IAM RoadSmart, che faranno discutere e francamente paiono controversi, hanno stabilito che i tempi di reazione sotto l’effetto di alcool aumentano del 12%, del 21% invece se si è fatto uso di cannabis, del 46% se si utilizza lo smartphone in mano, del 53% interagendo con i comandi touch i Android Auto e del 57% con quelli di Apple CarPlay.

La ricerca dell’IAM Roadsmart ha inoltre delineato piuttosto chiaramente che la maggior parte di coloro che hanno partecipato allo studio ha utilizzato il touch del sistema multimediale piuttosto che i controlli vocali. Insomma, a prescindere dai confronti con le altre cattive abitudini o con la guida in stato di alterazione, è un’usanza da cambiare necessariamente.

