A cosa serve lo scanner Lidar dei nuovi iPad Pro

19 Marzo 2020 – 21:42

(Foto: Apple)Uno dei componenti da subito messi più in primo piano dei nuovi iPad Pro ufficializzati ieri è lo scanner Lidar. A cosa serve e come mai è così prezioso?

Apple lo ha raccontato così: “Offre funzioni evolute di rilevamento della profondità, per supportare ancora più flussi di lavoro professionali nonché app di fotografia e video di livello professionale”. Ed è un buon riassunto delle potenzialità di un sensore in grado di offrire il telerilevamento tramite impulso laser per determinare con grande precisione e velocità la distanza di un oggetto dal tablet.

Acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging, può funzionare indoor oppure all’aperto riuscendo a captare quel che circonda fino a 5 metri attraverso una lettura a livello di fotone e con una velocità operativa di pochi nanosecondi, dunque istantanea.

L’azione dello scanner sarà abbinata dalle informazioni recepite dalle due fotocamere posteriori e date in pasto agli algoritmi proprietari gestiti dal prestante chip A12Z Bionic che potrà così avere un’idea estremamente dettagliata della scena. Cosa significa, nel concreto, tutto questo? Gli esempi sono più utili di mille dati tecnici e girano tutti attorno alla realtà aumentata.

L’Ar garantisce la possibilità di miscelare il mondo reale con quello digitale utilizzando la fotocamera per catturare la scena e i componenti interni del dispositivo come accelerometro, gps e connessione al web per sovrapporre uno strato arricchito visualizzabile sullo schermo. Giochi come Pokémon Go ma anche dispositivi come i Google Glass si basano sulla realtà aumentata. Le applicazioni sono sempre più consistenti anche in ambito lavorativo. Con uno scanner così preciso, l’effetto sarà ancora più coinvolgente e immersivo.



E infatti ci sono già diverse applicazioni che lo dimostrano. La prima è videoludica con Hot Lava (su Apple Arcade), un simpatico videogame che prende spunto dal tipico gioco dei bambini che immaginano che il pavimento di casa sia cosparso di lava incandescente e dunque si spostano arrampicandosi da un divano a una sedia e così via. Con Hot Lava, il display di iPad mostra effettivamente uno scenario più che credibile, che si adatta con grande precisione al cambio di inquadratura e angolazione. Si dovrà far saltare il personaggio e la barriera tra reale e digitale sarà sempre più labile.

La seconda riguarda software più professionali. C’è l’app cad Shapr3D che effettua una scansione della stanza in 3D per aggiungere virtualmente oggetti e mobili, così come per il planner di Ikea che sicuramente trarrà vantaggio dallo scanner Lidar allo stesso modo. Infine, l’app Complete Anatomy che calcola con precisione il movimento degli arti in tempo reale e l’app Metro per misurare tramite le fotocamere.



