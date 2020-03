27 giochi vecchi ma belli (e gratis) per combattere la noia

19 Marzo 2020 – 18:23

(Foto: Gog.com)Con una buona fetta della popolazione mondiale costretta alla quarantena casalinga, i videogiochi rimangono sempre la via più semplice per evadere dal confino delle mura domestiche. Vi abbiamo già segnalato dieci grandi classici da riprendere e finire per tenersi impegnati per ore e ore, ma una nuova lodevole iniziativa amplia gli orizzonti, grazie al portale Gog.com.

Per chi non lo conoscesse, Gog è una piattaforma e negozio di giochi online, alla Steam per intenderci. Il suo punto di forza è che una volta completato il gioco lo si possiede nel vero senso della parola dato che i file sono senza drm. In principio, il sito era noto come Good Old Games e come a voler rendere omaggio a questa sua filosofia originaria è stato allestito un bel regalo alla platea globale.

Sono ventisette in tutto i giochi che si possono scaricare per tutti i sistemi operativi e condividono l’avere tutti un’atmosfera nostalgica e poter funzionare senza problemi anche su portatili poco performanti data l’esigua potenza di calcolo richiesta.

Davvero tante le chicche che si possono (ri)scoprire come i punta e clicca Beneath a Steel Sky e Flight of the Amazon Queen, ma anche lo sparatutto in terza persona Postal: Classic and Uncut e quello in prima Shadow Warrior. Ecco l’elenco completo:

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

Cayne

Doomdark’s revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

Postal: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima World of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

Come fare per scaricarli? Si va sulla pagina dell’iniziativa, ci si registra gratis e si aggiungono al carrello i titoli desiderati selezionando poi il download per il proprio sistema operativo. Non sarà necessario aggiungere carte di credito, la procedura è molto chiara e semplice.

Sempre per passare un po’ di tempo, vi abbiamo anche raccontato dei canali di Pornhub non per adulti che vi sorprenderanno e suggerito cinque serie per risollevare il morale.

