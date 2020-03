Quanto hai capito del decreto che limita la mobilità degli italiani?

18 March 2020 – 16:28

Il 15 marzo , come ormai ampiamente noto a tutti, è entrato in vigore il decreto del presidente del consiglio Giuseppe che regolerà le nostre vite per il tempo necessario a contenere la diffusione del Covid-19. È valido per l’intero territorio nazionale fino al 3 aprile, sebbene sia da escludere che tutto possa tornare alla normalità già dal giorno successivo.

In attesa di capire come evolverà la situazione – sia dal punto di vista della diffusione del virus, sia per quanto riguarda i provvedimenti che saranno introdotti – cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle regole in vigore. Siete sicuri di aver capito tutte le disposizioni? In edicola ci potete andare o no? Provate a rispondere alle 10 domande del nostro quiz per mettere in fila quel che si può e non si può fare.

