La Russia sta diffondendo notizie false sul coronavirus per destabilizzare l’Europa

18 March 2020 – 10:31

(foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)“Con lo scopo di sovvertire le società europee dell’interno, la Russia ha organizzato una significativa campagna di disinformazione per creare confusione, panico e paura, impendendo alle persone di ottenere notizie corrette sul contagio”. È quanto si legge in un rapporto dell’European External Action Service, agenzia diplomatica dell’Unione Europea. I contenuti sono stati diffusi dal Financial Times, che è riuscito a leggerne una copia nonostante si tratti di un documento per uso interno.

Una rete di media statali russi e di altri, formalmente indipendente ma comunque vicina al Cremlino, sta sfruttando la pandemia generata dalla trasmissione del coronavirus per diffondere sui social network, tramite account fasulli, “narrazioni non plausibili” con lo scopo di “aggravare l’emergenza sanitaria nei paesi occidentali, minando la fiducia dei cittadini nei sistemi sanitari nazionali”. Gli stati interessati, stando a quanto si apprende, sono principalmente Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito.

I contenuti del rapporto

Il documento di nove pagine riporta almeno 80 casi in cui si sono verificate situazioni di questo genere. L’agenzia ha, infatti, monitorato l’attività dei media pro Russia dal 22 gennaio e ha scoperto che in Italia, ad esempio, vengono diffusi sui social network contenuti che esprimono perplessità sulla capacità del governo e delle autorità nazionali in genere nel gestire l’epidemia. Invece in Spagna si leggono di “storie apocalittiche in cui i capitalisti beneficiano degli effetti del coronavirus” a dispetto del resto della popolazione, sottolineando quanto “la Russia e il presidente Putin stiano affrontando, invece, in maniera corretta l’epidemia”, spiega ancora il resoconto. Notizie che hanno ricevuto milioni di condivisioni su Facebook e su Twitter. È il caso di RT Spanish, sito d’informazione foraggiato delle agenzie di stato russe. I contenuti sul coronavirus pubblicati dal 1 gennaio al 12 marzo hanno ricevuto quasi 6,8 milioni di condivisioni su Facebook, Twitter e Reddit tanto da trasformarlo non solo uno dei siti più popolari in Spagna, ma anche uno dei più visitati in assoluto in Europa, anche davanti a grandi colossi editoriali.

L’agenzia ha, inoltre, sottolineato come i profili social attivi in questa campagna di disinformazione non siano del tutto estranei ad attività di questo tipo: erano già stati segnalati per diffondere notizie false sulla guerra in Siria e sui gilet jaunes in Francia.

“La campagna” – si legge ancora nel rapporto – “esacerba la confusione, panico e paura, impedendo alle persone di accedere a informazioni affidabili sul virus e sulle disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Strategia portata avanti non solo con la diffusione di fake news, come abbiamo detto finora, ma anche dando risalto a rapporti falsi o privi di fondamento scientifico, provenienti da altri fonti anche non vicine al Cremlino, ma comunque utili al proprio disegno politico.

L’European External Action Service non ha voluto commentare il documento, ma ha sottolineato di aver intensificato, come si legge dal Financial Times, il monitoraggio della situazione lavorando a stretto contatto con partner internazionali, tra cui la Nato e i governi membri del G7. Azione che va di pari passo anche con quanto stanno facendo i principali social network, impegnati nel bloccare la disinformazione e diffondere solo notizie provenienti da fonti qualificate.

