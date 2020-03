Il trucco per guardare Netflix con gli amici sincronizzando il video a distanza

18 March 2020 – 10:20

Con l'isolamento imposto dal governo per il contenimento del coronavirus in molti sono in cerca di occasioni per rimanere in contatto con gli amici. Guardarsi un film insieme è possibile grazie a un'estensione per Chrome che sincronizza al secondo gli show di Netflix sui computer di uno stesso gruppo di amici.



Fonte: Fanpage Tech