Il caricabatterie rapido che ricarica tre gadget insieme

18 March 2020 – 13:29

Per lavorare al meglio, in tempo di smart working ma non solo, serve ottimizzare. Magari con un caricabatterie universale, che consente di lasciare nel cassetto i rispettivi caricatori di computer, smartphone, tablet etc, come Sharge che con due porte usb-C e una usb-A può ricaricare in contemporanea fino a tre dispositivi.

Al di là dei numeri, i punti forti del caricabatterie da 65W sono la sua universalità, poiché funziona con tutti gli smartphone e computer (qualora il laptop non abbia una porta usb-C c’è l’adattatore), e l’alimentazione GaN, che consente di ridurne ingombro, peso e consumi e di velocizzare il tempo di ricarica (per un Mac serve poco più di un’ora).

Altro elemento di differenza con gli altri modelli è la tecnologia Smart Power Splitting, che distribuisce la potenza necessaria per caricare i device collegati nel più breve tempo possibile. Compagno utile per chi viaggia spesso, Sharge si può prenotare qui a 45 euro, con spedizione in programma il mese prossimo.

