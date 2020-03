Così la Lombardia usa le celle telefoniche per controllare chi resta a casa

18 Marzo 2020 – 11:27

Per comprendere tutto ciò che potrebbe derivare dal metodo con il quale la Regione Lombardia ha analizzato spostamenti dei cittadini, è importante tenere presente che no, la Regione non ha utilizzato il GPS per tenere traccia delle persone e no, per non essere localizzati non basta disattivare il GPS.Continua a leggere



Per comprendere tutto ciò che potrebbe derivare dal metodo con il quale la Regione Lombardia ha analizzato spostamenti dei cittadini, è importante tenere presente che no, la Regione non ha utilizzato il GPS per tenere traccia delle persone e no, per non essere localizzati non basta disattivare il GPS.

Continua a leggere Per comprendere tutto ciò che potrebbe derivare dal metodo con il quale la Regione Lombardia ha analizzato spostamenti dei cittadini, è importante tenere presente che no, la Regione non ha utilizzato il GPS per tenere traccia delle persone e no, per non essere localizzati non basta disattivare il GPS.

Fonte: Fanpage Tech