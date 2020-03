Coronavirus, i siti e le app per rimanere in forma senza uscire di casa

18 March 2020 – 13:22

Non poter uscire di casa non significa non poter rimanere in allenamento. Anche in questo periodo di lockdown, numerose palestre e personal trainer offrono lezioni online su Instagram e Facebook, mentre su YouTube abbondano i video dedicati al fitness casalingo e tra le app più gettonate sono presenti programmi di allenamento tra le quattro mura.

Fonte: Fanpage Tech