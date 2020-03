Coronavirus, come ordinare cibo a domicilio in sicurezza

18 Marzo 2020 – 14:28

Nonostante la chiusura totale degli spazi commerciali, alcuni ristoranti e fast food sono rimasti in attività per offrire a eventuali clienti pranzi e cene consegnati a domicilio. Per minimizzare i rischi di contagi durante le operazioni di consegna delle pietanze le regole da seguire sono poche e semplici.

Fonte: Fanpage Tech