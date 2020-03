Coronavirus, come bilanciare privacy e sicurezza sul posto di lavoro

18 March 2020 – 11:00

(foto: Getty Images)Ci troviamo in questo periodo ad affrontare un’emergenza sanitaria importante, che ci sta mettendo a dura prova e che richiede l’impegno di noi tutti. Lo sforzo comune è teso in primo luogo al contenimento del famigerato Covid-19 e la parola d’ordine è limitare, se possibile evitare, qualsiasi contatto personale. In questo contesto, il datore di lavoro gioca un ruolo importante ed è chiamato a proteggere i propri dipendenti, collaboratori, come anche le persone che per qualsiasi motivo accedono alle sedi aziendali, per esempio clienti, visitatori.

In questi giorni, molte aziende si sono attivate nel senso di richiedere, come misura preventiva, la compilazione di questionari ovvero il rilascio di autodichiarazioni ai propri dipendenti e visitatori, al fine di raccogliere informazioni su eventuali comportamenti di allarme (ad es. transito in zone particolari, contatto con persone a rischio), la presenza di sintomi influenzali o comunque riconducibili al coronavirus.

Diritti da bilanciare

Il datore di lavoro si trova nella difficile posizione di dover operare un delicato bilanciamento tra diversi interessi contrapposti: da un lato, l’obbligo come datore di lavoro di assicurare e mantenere la sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori; dall’altro, l’obbligo dell’azienda (quale titolare del trattamento), di rispettare la sfera privata delle persone. A tale proposito, il Garante per la protezione dei dati personali il 2 marzo ultimo scorso ha emanato un comunicato per fornire indicazioni puntuali su cosa il datore di lavoro può e non può fare.

Il titolo del comunicato è di immediato impatto: Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati – soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti.

Analizziamo di seguito le specifiche indicazioni comportamentali indicate dal Garante, mentre preme sottolineare da subito che la ratio alla base del comunicato e la sostanza delle indicazioni fornite sono riconducibili alla necessità di mantenere una gestione ordinata dell’emergenza, per cui le iniziative di contrasto in materia di coronavirus devono essere stabilite e adottate dai soggetti a ciò preposti istituzionalmente. Il messaggio per i datori di lavoro è quello di ‘attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite […] dalle istituzioni competenti […], senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti’. La logica è quindi quella di evitare la raccolta generalizzata e sistematica di dati personali, in alcuni casi anche dati relativi alle condizioni di salute (cosiddetti dati particolari), da parte di soggetti diversi da quelli che istituzionalmente esercitano in modo qualificato le funzioni di prevenzione della diffusione del coronavirus.

Il datore di lavoro non può dunque sostituirsi agli organi delegati nella raccolta di dati personali, sia comuni che relativi allo stato di salute (le cosiddette particolari categorie di dati). Ovviamente, il datore di lavoro può fornire a dipendenti e visitatori delle linee guida comportamentali e può adottare, per i propri dipendenti, specifiche misure interne, che in sostanza ripropongano le cautele individuate dagli organi competenti per il contenimento del contagio, per esempio, evitare contatti personali, lavarsi spesso le mani. Si tratta infatti di indicazioni generiche di comportamento che non presuppongono la raccolta di dati personali e sono in linea con le indicazioni della normativa d’urgenza.

Il caso dell’autocertificazione

Diverso è il caso dei questionari e moduli di autocertificazione. Il Garante a tale proposito si è dimostrato contrario a qualsiasi iniziativa fai-da-te, atta a raccogliere informazioni in modo generalizzato sulla presenza di eventuali sintomi influenzali, su viaggi/spostamenti recenti, su contatti con persone a rischio, ecc. Il Garante ha chiarito, senza possibilità di dubbio, che non spetta al datore di lavoro la raccolta di dati personali di propri dipendenti ovvero di terzi (per esempio clienti, visitatori), in relazione all’emergenza Covid-19.

Da notare che, alla luce dei recenti sviluppi e delle nuove disposizioni d’urgenza, il datore di lavoro può adottare misure volte a chiedere conferma, da parte di dipendenti e terzi, del rispetto delle misure d’urgenza e può chiedere l’esibizione dell’autocertificazione richiesta per limitare gli spostamenti delle persone fisiche (si veda il modello pubblicato sul sito del ministero dell’interno). Tale documentazione, che si basa sulla buona fede del dichiarante, raggiunge lo scopo di confermare al datore di lavoro l’adozione delle misure di cautela individuate dalle autorità competenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione stabiliti dal comunicato del Garante.

Da notare che resta fermo, per il dipendente, l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; il datore di lavoro da parte sua può facilitare tale adempimento predisponendo un canale di comunicazione dedicato.

D’altra, parte, il Garante conferma che restano fermi anche ‘i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti’.

Come muoversi

In conclusione il datore di lavoro, come ogni altro titolare del trattamento, può adottare misure di gestione dell’attuale stato di emergenza ritenute opportune rispetto alla propria realtà, nel rispetto delle misure e degli obblighi di legge applicabili. Questo comporta, per esempio, che in presenza di situazioni di particolare rischio e nel rispetto della normativa applicabile, il datore di lavoro potrebbe decidere di adottare misure eccezionali, quali la possibilità di visite straordinarie per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Si tratta in ultima analisi di procedere alla ricognizione della specifica realtà fattuale, all’identificazione delle misure e precauzioni che il datore di lavoro ritiene necessario adottare e, quindi, alla valutazione dell’idoneità di tali misure rispetto alla legge applicabile, sulla base di una valutazione del rischio. Si tratta di una situazione fluida, in divenire, per cui le valutazioni e i relativi criteri dovrebbero essere aggiornati e rivisitati al mutare delle relative condizioni di riferimento.

Passando a considerare quanto sta accadendo in altri paesi europei, la situazione è al momento diversa da quella che stiamo vivendo in Italia. Nel nostro paese il Covid-19 ha raggiunto un’estensione particolarmente significativa in termini di contagio, per cui stiamo adottando misure di prevenzione e contenimento particolarmente stringenti. Il Garante è stata la prima autorità privacy europea a fornire indicazioni sul trattamento di dati personali in questa particolare contingenza, cui di recente hanno fatto seguito le autorità privacy di Danimarca, Francia, Irlanda e in parte anche Polonia. Con l’evolversi dell’emergenza sanitaria, è ragionevole attendere l’intervento di altre autorità privacy europee.

