Apple, sono ufficiali i nuovi iPad Pro e Macbook Air

18 March 2020 – 14:41

(Foto: Apple)Apple svela i nuovi iPad Pro e Macbook Air con una presentazione senza fronzoli, semplicemente aggiungendoli a catalogo. Confermate le voci di vigilia per il tablet e anche per il nuovo portatile che si attendeva da diversi mesi.

Il nuovo iPad Pro

Ampiamente anticipato, è stato svelato il nuovo iPad Pro che porta grandi novità come la doppia fotocamera sul retro da 12 megapixel grandangolare, 10 megapixel ultragrandangolare e zoom 2x, affiancata da scanner LiDar per la profondità di campo che calcola le distanze fino a cinque metri con lettura a livello di fotone in pochi nanosecondi.

Il processore è A12Z Bionic, mentre il sistema operativo iPadOs 13.4 con il supporto al trackpad e gestures multitouch per un’esperienza altamente intuitiva. Sono cinque i microfoni e quattro gli speaker.

(Foto: Apple)Completamente rivista la tastiera che è la Magic Keyboard per iPad Pro con tasti retroilluminati, appunto trackpad, ma anche inclinazione libera e porta usb type-c sempre libera anche durante il caricamento batteria

L’hardware gira attorno al processore A12z Bionic con gpu octa-core e si fa forte di una batteria da 10 ore, connettività wi-fi veloce, modulo lte classe gigabit e soprattutto il premiato display da 11 o 12,9 pollici Liquid Retina edge-to-edge con gamma cromatica P3 e refresh a 120 Hz.

I prezzi dei nuovi iPad Pro partono da 899 euro nella versione solo wifi da 11 pollici e da 1069 euro per quello con modulo cellulare stessa dimensione. iPad Pro da 12,9 pollici parte da 1119 euro solo wifi e 1289 euro con modulo cellulare. La tastiera Magic Keyboard per iPad Pro si potrà acquistare da maggio a 339 euro per la versione 11 pollici e 399 euro per quella da 12,9 pollici, mentre la Apple Pencil di seconda generazione per iPad Pro parte da 135 euro e la Smart Keyboard Folio a 199 e 219 euro.

Il nuovo Macbook Air

Passando al nuovo portatile ultrasottile, la versione del 2020 raddoppia le prestazioni e anche lo spazio di archiviazione offrendo la rinnovata tastiera Magic Keyboard vista per la prima volta sul MacBook Pro 16″. Si possono scegliere processori da Intel Core i3 dual core a 1,1GHz fino a Intel Core i7 a 1,2GHz con Turbo Boost fino a 3,8GHz di decima generazione, accompagnati da fino a 16 gb di ram (partendo da 8 gb).

Il nuovo Macbook Air accelera anche dell’80% le performance a livello grafico (con gpu Intel Iris Plus Graphics) così da venire incontro a chi cerca un notebook sì assai facile da trasportare, ma anche adatto a editing e gaming.

(Foto: Apple)La memoria interna parte dunque da 256 gb ma può ampliarsi con ssd fino a 2 tb, mentre lo schermo presenta una diagonale da 13 pollici, si trova anche il TouchId per lo sblocco biometrico in combinazione col chip Apple T2 Security e una batteria che promette una giornata di attività. A bordo c’è il sistema operativo macOS Catalina. L’iconica scocca unibody è in 100% alluminio riciclato con sfumature oro, argento e grigio siderale.

Completano il quadro triplo microfono per chiamate in FaceTime di qualità, le porte Thunderbolt 3, wifi 802.11ac e bluetooth 5,0, jack da 3,5 mm, supporto monitor esterno fino a 6k e altoparlanti surround.

I prezzi partono da 1229 euro per il modello di base e da 1529 euro per il processore Intel Core i5 quad‑core di decima generazione a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz). Il processore i7 costa 130 euro in più, mentre con configurazione massima si arriva fino a 2609 euro. La disponibilità è dalla seconda settimana di aprile (al momento della stesura del pezzo).

Collateralmente, si aggiorna anche Mac Mini con anche qui il doppio di spazio di archiviazione e prezzi da 949 euro per la versione da 256 gb e 1299 euro per quella da 512 gb.

