Amazon si rifornirà solo di beni essenziali fino al 5 aprile

18 Marzo 2020 – 11:28

Lo ha spiegato la stessa azienda in una mail inviata ai fornitori di terze parti, sottolineando che non accetterà spedizioni nei suoi magazzini se riguardano gli elementi che in questo momento non vengono considerati come essenziali.Continua a leggere



Lo ha spiegato la stessa azienda in una mail inviata ai fornitori di terze parti, sottolineando che non accetterà spedizioni nei suoi magazzini se riguardano gli elementi che in questo momento non vengono considerati come essenziali.

Continua a leggere Lo ha spiegato la stessa azienda in una mail inviata ai fornitori di terze parti, sottolineando che non accetterà spedizioni nei suoi magazzini se riguardano gli elementi che in questo momento non vengono considerati come essenziali.

Fonte: Fanpage Tech