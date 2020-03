WhatsApp sta per lanciare i messaggi che si autodistruggono

17 March 2020 – 9:19

(Foto: WhatsApp)La storia infinita dei messaggi WhatsApp che si autodistruggono potrebbe essere finalmente a un punto di svolta: dopo mesi e mesi di rumors e di prove che sia effettivamente in fase di test sulle versioni beta dell’app, questa funzione potrebbe sbarcare su Android e su iPhone con i prossimi aggiornamenti ufficiali.

Stiamo naturalmente riferendoci alla possibilità di scrivere una chat oppure inviare un qualsiasi file oppure audio a un contatto oppure a un gruppo decidendo di impostare un timer di autodistruzione che lo rende non più accessibile una volta che il countdown raggiunge lo zero.

L’ultima voce sui messaggi WhatsApp che si autodistruggono era di due mesi fa, quando si erano trovati indizi nella versione beta, ma si rifaceva soltanto a una variante e – peraltro – destinata ai gruppi per fare pulizia di chat infinite. Ma prima ancora se n’era parlato a ottobre. Con l’ultima anticipazione pubblicata dai sempre ben informati di Wabetainfo, invece, siamo dinnanzi a quel che gli utenti davvero vogliono, qualcosa che peraltro è offerto già da tempo immemore su app come Snapchat e più di recente anche su Telegram oppure Messenger di Facebook.

(Foto: Wabetainfo)Il funzionamento è molto semplice, su chat private o normali, si può impostare un timer su un elemento che lo porti a cancellarsi per sempre dopo un’ora, un giorno, una settimana, un mese oppure un anno. Qual è l’utilità di questo? Ci sono varie applicazioni possibili che vanno da contenuti “privati” a una semplice pulizia di conversazioni fiume che possono così rimanere snelle anche dopo mesi e mesi, se non anni.

Qui sopra uno screenshot che mostra il menu di configurazione dei messaggi che si autodistruggono, qualcosa di intuitivo e immediato. Quando arriverà al grande pubblico? Non si può dare al 100% sicuro che davvero verrà implementato, ma è davvero da troppo tempo che la funzione è effettivamente nelle versioni beta, dunque si può essere ottimisti su una sua uscita allo scoperto entro questo anno.

The post WhatsApp sta per lanciare i messaggi che si autodistruggono appeared first on Wired.

Fonte: Wired