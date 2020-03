Una società giapponese vuole comprare la biotech italiana Molmed

17 March 2020 – 16:33

Novità per il settore biotech italiano. La società Molmed, azienda biotecnologica milanese nata come spin-off accademico dell’Istituto San Raffaele e specializzata nella ricerca di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro, ha ricevuto un’offerta pubblica di acquisto da parte dell’azienda giapponese Asahi Glass co (Agc), conglomerata attiva in diversi settori che vanno dalla chimica all’elettronica e nome di spicco del gruppo Mitsubishi.

Il gruppo di Tokyo ha messo sul piatto un’offerta di acquisto volontaria da 240 milioni di euro, pari a 0,518 euro per ogni azione della società meneghina, con un premio del 110% sul prezzo di chiusura del 16 marzo scorso, quando scambiava a 0,26 euro per azione. La proposta prevede da parte di Agc l’acquisizione del 100% delle azioni ordinarie di Molmed, che è quotata sul mercato Mta di Piazza Affari dal 2008 e conta tra i suoi azionisti di rilievo anche il gruppo Fininvest della famiglia Berlusconi, con una partecipazione societaria del 23,13%.

L’accordo, che sarà concluso se verrà raggiunta la cessione di almeno il 66,7% del capitale dell’azienda biotech, ha incassato il consenso di Fininvest, che ha fatto sapere di essere completamente disponibile alla cessione della sua parte, con un guadagno per il Biscione che si aggira attorno a 55 milioni di euro, e spera che anche gli altri soci facciano lo stesso.

La risposta dell’azienda

Come si legge nella nota pubblicata da Molmed, anche il consiglio di amministrazione della società biotech sembra essere ben disposto nei confronti dell’offerta, anche se tra le clausole c’è il ritiro del titolo dalla Borsa di Milano, dove le azioni sono letteralmente volate con un’impennata del 79,9% all’annuncio dell’Opa, ridando così anche fiducia all’azienda che dallo scorso gennaio ha lasciato sul terreno di Piazza Affari oltre il 30% del suo valore a causa delle ripercussioni sui mercati dell’emergenza coronavirus.

A fare da consulenti e promotori finanziari nell’operazione, per quanto riguarda Molmed, c’è il gruppo Centerview Partners, mentre la società giapponese Agc sarà assistita da Jp Morgan, Pwc e Alira Health in qualità di advisor strategici.

Agc, dal canto suo, sottolinea che “la terapia genica e cellulare rappresenta un metodo innovativo per il trattamento di malattie che ad oggi non hanno ancora adeguati trattamenti.” E continua, “Molmed ha la sua forza soprattutto nella produzione di cellule e vettori supportati dalla sua piattaforma di produzione, che fornisce servizi di produzione Gmp (Good manufacturing practices) conto terzi per cellule ingegnerizzate e vettori virali a diverse compagnie biofarmaceutiche e biotecnolgiche.”

Se le azioni di Molmed sono volate con l’annuncio dell’offerta pubblica di acquisto, però, le azioni della società giapponese, un gigante da oltre 54mila dipendenti in tutto il mondo e una capitalizzazione di mercato che si aggira oltre i 7 miliardi di dollari, al momento stanno scontando ancora la situazione negativa della Borsa di Tokyo dovuta al crollo dei mercati mondiali nei giorni scorsi, e restano in territorio negativo.

