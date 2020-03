TikTok ha chiesto ai moderatori di bloccare i video degli utenti “brutti” e poveri

17 March 2020 – 17:16

Alcuni documenti ottenuti da The Intercept rivelano le linee guida che i moderatori della piattaforma hanno dovuto seguire per mesi nella promozione o penalizzazione dei video selezionati dagli algoritmi della piattaforma per la diffusione. Nelle clip non dovevano figurare protagonisti o ambientezioni dall’aspetto sgradevole.

Fonte: Fanpage Tech