Ora Google Maps mostra i limiti di velocità

17 March 2020 – 16:10

La funzionalità era già stata annunciata e introdotta in alcuni Paesi tempo fa, ma in Italia non era ancora arrivata. I limiti verranno visualizzati nella modalità navigazione, in corrispondenza dell’area che si sta percorrendo, e avranno lo stesso aspetto della segnaletica verticale vigente nel nostro Paese.

Fonte: Fanpage Tech