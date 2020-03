Manutenzione auto, ecco gli interventi che è possibile fare da soli

17 Marzo 2020 – 15:03

Foto di Malte luk da PexelsIn questo periodo complesso, anche un’operazione come la manutenzione dell’auto, non rientrando tra quelle di “primaria necessità”, diventa molto difficile da portare a termine. Molte officine sono chiuse e per molte piccole operazioni l’unica soluzione è quella di provare a fare da soli. In questo articolo, con l’ausilio dei consigli di Norauto, azienda specializzata in prodotti e servizi dedicati all’automobile, cercheremo di passare in rassegna quali sono le operazioni dove è possibile applicare il principio del fai-da-te.

Controllare la pressione degli pneumatici

Il controllo dello stato di salute degli pneumatici, mediante la verifica della pressione, è fondamentale per la sicurezza. Per eseguire questa operazione, che dovrebbe essere ripetuta con cadenza mensile, è necessario avere un manometro e un compressore. Il primo servirà a controllare la pressione delle gomme (che è differente tra quelle anteriori e quelle posteriori), che si misura in bar (quella corretta è riportata sul libretto di uso e manutenzione o sulle etichette posizionate all’interno della portiera del guidatore), il secondo per gonfiare gli pneumatici. Una volta compiuta questa operazione sarebbe opportuno controllare la pressione anche del rotino di scorta, che generalmente è posizionato nel bagagliaio.

Cambiare le spazzole dei tergicristalli

Controllare lo stato di salute dei tergicristalli è fondamentale per la sicurezza. Una volta che si è appurato che le spazzole dei tergicristalli sono effettivamente da cambiare (lo si nota perché la gomma diventa dura e quando vengono azionati sul vetro si notano delle righe), portare a termine questa operazione è molto semplice perché non è richiesta alcuna competenza tecnica. L’unica cosa da fare è quella di controllare il tipo di spazzole che monta la nostra auto (generalmente possiamo distinguere tra quelle classiche, con archetto metallico, e quelle più moderne che invece ne sono previe), misurarne la lunghezza e procedere con la sostituzione. In alcuni casi può essere necessario dare al rivenditore online di autoricambi il numero di targa dell’auto (così facendo siamo sicuri che il ricambio sia effettivamente quello giusto).

Verificare lo stato della batteria

Il controllo dello stato di salute di una batteria, la sua eventuale ricarica d’emergenza, o, eventualmente, la stessa sostituzione, rientrano tra quelle pratiche di manutenzione indispensabili che è possibile anche fare da soli. Quando capita di rimanere a piedi, magari anche direttamente nel nostro garage, le cose da fare non sono molte. La prima è quella di ricaricare la batteria utilizzando i classici cavi, sfruttando la ricarica di una vettura donatrice. In alternativa, si può utilizzare un booster, che è uno strumento che serve per avviare la batteria della vettura. Qui c’è un tutorial abbastanza chiaro.

Se invece la batteria è completamente scarica è necessario procedere con la sostituzione; per vedere le specifiche di quelle compatibili con la nostra auto bisogna far riferimento al libretto di uso e manutenzione.

Cambiare la lampadina di un fanale

Tra tutte le operazioni fai-da-te questa è indubbiamente quella più complessa perché è necessario avere “una mano abile” per raggiungere le lampadine H4 (tra le più comuni), che spesso sono ubicate in posti scomodi. Munitevi di sana pazienza e consultate il libretto di istruzioni del vostro veicolo.

Rabboccare il livello dell’olio nel motore e dei liquidi di raffreddamento

Quella del controllo del livello dell’olio del motore (che ha la funzione di raffreddamento e lubrificazione del propulsore) è un’operazione da compiere frequentemente. Generalmente, se la vettura ha percorso più di 15mila km è consigliabile un cambio olio completo, viceversa, se i km percorsi sono compresi tra 4mila e 15mila può bastare un semplice rabbocco.

Oltre all’olio del motore, è consigliabile il controllo, e l’eventuale rabbocco, dei liquidi di raffreddamento del radiatore, che hanno il compito di assorbire il calore che viene generato dal motore per mantenerlo ad una temperatura di esercizio tale da evitarne il surriscaldamento. All’interno del serbatoio è indicato il livello minimo (se il livello è sotto questo livello è necessario aggiungerlo) e massimo che il liquido deve avere. Per il rabbocco un liquido dello stesso colore di quello già presente nel tuo circuito di raffreddamento.

