L’iPhone 9 sarà anche in versione Plus

17 March 2020 – 11:41

(Foto: Apple)Potrebbe esserci anche un iPhone 9 Plus accanto al modello standard così da comporre una coppia di smartphone (abbastanza) economici marchiati Apple. Le tracce sono state trovate all’interno del codice dell’aggiornamento prossimo venturo iOs 14 con riferimenti a un terminale dalla diagonale di schermo più generosa e con un hardware leggermente più prestante del normale iPhone 9.

Resta da vedere quando lo smartphone potrà essere presentato e prodotto, dato che la società californiana si è vista costretta a cancellare il lancio per via dell’emergenza coronavirus Covid-19. L’evento programmato (ma mai ufficializzato) a marzo, avrebbe potuto togliere i veli da un melafonino low-cost e di medio range, accompagnato da una versione più grande.

Come riportato da 9to5mac, i due smartphone hanno misure dello schermo di 4,7 e 5,5 pollici, proprio come visto fino alla generazione iPhone 8 e iPhone 8 Plus, che infatti si potrebbero benissimo considerare i reali predecessori della coppia che verrà.

Dovrebbe essere simile l’estetica e l’hardware dovrebbe ripartire dal discorso lasciato in sospeso nel 2017 riprendendo anche le fila del finora mai più esplorato territorio di un modello compatto alla iPhone Se. La scheda tecnica di iPhone 9 Plus dovrebbe contare su un chip A13 Bionic accompagnato da un graditissimo ritorno come la tecnologia TouchId ossia lo scanner dell’impronta digitale incastonato nel tasto home fisico.

(Foto: OnLeaks)Non ci sarà dunque il FaceId che utilizza i lineamenti del volto come password biometrica ma si riproporrà una soluzione assai apprezzata e richiesta a gran voce. Ci sono anche possibilità che iPhone 9 Plus monterà una doppia fotocamera sul retro così come una batteria più capiente e con ricarica più veloce rispetto a iPhone 8 Plus e il chip Nfc per utilizzare Apple Pay per i pagamenti.

E il prezzo? Se iPhone 9 partirà da 399 dollari negli Usa (439 euro da noi?), ci si può attendere per 9 Plus un costo di 499 dollari dunque con tasse e iva a circa 559 euro in Italia.

