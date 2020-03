In Fortnite sono arrivati gli elicotteri

17 Marzo 2020 – 20:27

L’ultimo aggiornamento di Fortnite in attivazione in queste ore mette nelle mani dei giocatori uno strumento capace di modificare sensibilmente le dinamiche di gioco. Sugli elicotteri possono salire fino a quattro giocatori contemporaneamente per effettuare attacchi coordinati, ma soltanto il primo ad arrivarci sarà il pilota.

Fonte: Fanpage Tech