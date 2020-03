Il sito sul coronavirus che ha fatto scontrare Google e Trump è online (ma è già pieno)

17 March 2020 – 10:35

Doveva servire a indirizzare medici e infermieri alla clinica o al luogo più vicino dove ottenere un tampone di diagnosi per il coronavirus, ma è stato annunciato a tutti i cittadini all’insaputa di Google, mentre a prepararlo era stata un’altra azienda sorella della casa di Mountain View. Non stupisce dunque che i preparativi siano ancora in corso.Continua a leggere



Doveva servire a indirizzare medici e infermieri alla clinica o al luogo più vicino dove ottenere un tampone di diagnosi per il coronavirus, ma è stato annunciato a tutti i cittadini all’insaputa di Google, mentre a prepararlo era stata un’altra azienda sorella della casa di Mountain View. Non stupisce dunque che i preparativi siano ancora in corso.

Continua a leggere Doveva servire a indirizzare medici e infermieri alla clinica o al luogo più vicino dove ottenere un tampone di diagnosi per il coronavirus, ma è stato annunciato a tutti i cittadini all’insaputa di Google, mentre a prepararlo era stata un’altra azienda sorella della casa di Mountain View. Non stupisce dunque che i preparativi siano ancora in corso.

Fonte: Fanpage Tech