Il nuovo numero di Wired racconta come cambia il mondo del lavoro

17 Marzo 2020 – 9:03

In questo periodo particolare di emergenza coronavirus, tra le tante, si dovrà fare una riflessione su come sta cambiando il mondo del lavoro. E in particolare, soprattutto per ripartire una volta finita l’emergenza, sulla rivoluzione che digitalizzazione, intelligenza artificiale, automazione e trasformazione delle competenze stanno portando e sempre di più porteranno in tutte le professioni e nelle aziende. Per questo il nuovo numero di Wired, che trovate in edicola dal 14 marzo e in digitale (gratis, grazie all’iniziativa di solidarietà del nostro editore Condé Nast), è dedicato al mondo del lavoro e offre una panoramica sul futuro delle professioni: come cambiano i bisogni, le ambizioni e i timori delle persone che lavorano, in particolare dei giovani.

L’idea (ambiziosa e divertente) è stata di ispirarci alla Divina commedia di Dante Alighieri e dividere il numero in tre macro capitoli: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il volume mette in evidenza i sommersi e i salvati dalla rivoluzione, proponendo, in un parallelo dantesco, una suddivisione in tre maxi capitoli.

L’Inferno illustra quelle professioni ad alto rischio di estinzione, i nuovi lavori sottopagati, gli scenari negativi provocati dalla new economy e dalla gig economy.

Il Purgatorio parla di tutti quei lavori/settori in profonda trasformazione, che potranno rilanciarsi solo con nuove competenze, infestimenti, nuovi paradigmi economici e sociali.

Il Paradiso mostra infine i casi di eccellenza, professioni nuove o migliorate, settori dal futuro assicurato, fenomeni di successo.

Ogni sezione comprende editoriali, interviste, servizi fotografici, inchieste e reportage. Tra le firme del nostro bookazine ci sono: Andrea Seghezzi, Valerio De Stefano, Marco Bentivogli, Franco Canna, Mary Gray, Alessandro Rosina, Alex Williams e tanti altri.

A parte, ci sarà un inserto Health sulle professioni del futuro legate al mondo sanitario, mentre il consueto allegato business in formato tabloid sarà dedicato all’automotive e in particolare alla mobilità elettrica. Si toccheranno temi cruciali come il mercato e l’evoluzione delle batterie, le infrastrutture necessarie, i casi di eccellenza all’estero a cui guardare per favorire il boom del mercato anche in Italia, le aziende e le startup più importanti del settore, le case automobilistiche che sono più all’avanguardia e quelle che stanno investendo per trasformarsi.

