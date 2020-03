Gli Europei di calcio 2020 si giocheranno nel 2021

17 March 2020 – 16:50

Gli Europei di calcio 2020 sono stati rinviati di un anno a causa dell’emergenza Coronavirus: si disputeranno nell’estate del 2021. Dopo le voci che si sono susseguite nei giorni scorsi, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’Uefa, l’ente che organizza la più importante manifestazione continentale nazionale.

L’edizione del 2020 sarebbe dovuta essere la prima itinerante nella storia del torneo, scelta voluta per celebrare il 60° anniversario della competizione disputata per la prima volta in Francia nel 1960. Invece, tutto rimandato al prossimo anno, con la gara inaugurale in programma sempre a Roma l’11 giugno del 2021 e la finale a Wembley l’11 di luglio. A sfidarsi saranno 24 squadre che giocheranno in dodici città diverse, con tutte le sedi confermate per l’anno prossimo: oltre alla capitale italiana e a Londra, gli incontri andranno in scena a Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Baku, Monaco di Baviera e San Pietroburgo. L’Uefa ha confermato, inoltre, che i biglietti già venduti resteranno validi, ma chi lo vorrà potrà richiedere il rimborso.

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana (Foto: Getty Images)Il posticipo di un anno degli Europei lascia, perciò, campo libero (una volta sconfitto il coronavirus) alle leghe nazionali, che hanno fatto pressione sulla Uefa per poter concludere i rispettivi campionati. “Viviamo un momento in cui dobbiamo fronteggiare un avversario invisibile e che si muove molto velocemente. In queste circostanze il mondo del calcio deve mostrare solidarietà, unità di intenti, responsabilità e altruismo. La salute dei tifosi, dei giocatori e degli staff delle squadre viene prima di tutto, per questo l’Uefa ha messo in campo una serie di opzioni per portare a termine i campionati nazionali”, ha commentato Aleksander Ceferin, presidente dell’Unione delle Associazione Calcistiche Europee.

In occasione dell’incontro (in videoconferenza) con i dirigenti delle 55 federazioni europee, l’Uefa ha comunicato la sospensione fino a data da destinarsi delle gare maschili e femminili mentre, virus permettendo, si punta a disputare i match di playoff per l’accesso a Euro 2021 (il primo in programma in un anno dispari) all’inizio di giugno. Quanto alla stagione europea per club, al di là dell’impossibilità di fissare in maniera definitiva le date per far ripartire Champions League ed Europa League, le ipotesi messe sul piatto prevedono la ripresa a metà aprile (visione ottimistica), oppure più verosimilmente durante il mese di maggio, anche se non è stata scartata la possibilità di ricominciare a giugno, con i quarti di finale e le semifinali di Champions League da giocare in gara secca. A ogni modo, l’obiettivo primario è completare la stagione con le finali delle due Coppe da giocare entro fine giugno.

(Foto: Getty Images)Spostando il focus ai campionati nazionali, la Serie A punta a tornare in campo entro il 2 maggio, con la possibilità di recuperare i 12 turni di campionato che mancano al termine della stagione sempre entro il 30 giugno (giorno in cui scadono i contratti che legano i calciatori alle rispettive società), mentre resta da individuare una data utile per le semifinali di ritorno e per la finale di Coppa Italia.

