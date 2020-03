Coronavirus, come funziona l’app italiana che individua i contatti dei contagiati

17 March 2020 – 14:03

È in arrivo sia sull’App Store di iOS che sul Play Store di Android, dove sta attendendo che i moderatori di Apple e Google ne approvino la pubblicazione. Utilizza il GPS degli utenti per ricostruire i loro spostamenti e avvisare tempestivamente coloro che si sono trovati in contatto con persone risultate positive al coronavirus.

Fonte: Fanpage Tech