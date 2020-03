C’è una nuova autocertificazione per uscire di casa nei giorni del coronavirus

17 March 2020 – 13:30

(foto Stefano Guidi/Getty Images)È disponibile sul sito del ministero dell’Interno il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti fuori e all’interno del proprio comune di residenza o domicilio nei giorni delle misure di limitazione delle libertà personali per l’emergenza coronavirus. La novità dell’ultima versione è che richiede al cittadino di dichiarare di non “essere sottoposto alla misura della quarantena”, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del 8 marzo che vieta in “modo modo assoluto gli spostamenti per chi è in quarantena o è positivo al coronavirus” .

La modifica arriva dopo le segnalazioni al ministero da parte delle varie prefetture che richiedevano un controllo più stringente con “l’obiettivo di rendere ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti gli spostamenti dei cittadini”, ha spiegato Franco Gabrielli, direttore del dipartimento di Pubblica sicurezza. Infatti, in vari controlli da parte delle forze dell’ordine, è capitato più di una volta che ci fossero persone positive o in quarantena trovate al di fuori del proprio domicilio. Per ognuno di esse è scattata la denuncia, ma è risultato chiaro alle autorità che l’autocertificazione fosse lacunosa in alcuni punti e che richiedesse un aggiornamento.

Il nuovo modello prevede, inoltre, che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che “viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante”, come specifica ancora Gabrielli. Questo rende, quindi, superfluo che il cittadino presenti la carta d’identità alle forze dell’ordine. Come per i modelli precedenti – ora non più utilizzabili – deve essere portato con sé per ogni spostamento, a meno che non si tratti di quelli ripetuti come può essere la tratta casa-lavoro. Chi, invece, non dovesse averla al momento del controllo, può rilasciare una dichiarazione verbale a cui potranno seguire eventuali verifiche.



The post C’è una nuova autocertificazione per uscire di casa nei giorni del coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired