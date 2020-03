Cats domina i Razzie Awards 2020. Ecco tutti gli altri film più brutti

Non che ci fossero molti dubbi a riguardo. Ma Cats è stato ufficialmente decretato come il film più brutto dell’anno appena trascorso. La versione cinematografica del celebre musical di Andrew Lloyd Webber era stato pesantemente criticata per le sue goffaggini, soprattutto a livello di effetti speciali, ancor prima dell’uscita nelle sale (da noi è arrivato solo lo scorso 20 febbraio), e questo nonostante il coinvolgimento di star del calibro di Taylor Swift e Judi Dench. A mettere la parola definitiva, o meglio la pietra tombale, sulla questione sono stati i Razzie Awards, ovvero gli Oscar al contrario, quelli che premiano le pellicole peggiori: nonostante la cerimonia ufficiale, che doveva tenersi nella serata del 16 marzo, sia stata sospesa per via del coronavirus, sono stati annunciati comunque i vincitori in diretta su YouTube.

Cats, appunto, si porta a casa ben sei statuette (a forme di grossi lamponi dorati, perché in inglese blowing raspberries significa “spernacchiare”), fra cui la meno ambita: peggior film, ma anche quella per la peggior regia, la peggior sceneggiatura e i peggiori attori non protagonisti (i comici James Corden e Rebel Wilson). Non sono mancati, però, “riconoscimenti” – se così si possono chiamare – anche per l’ultima fatica di Sylvester Stallone Rambo: Last Blood, che ha oscurato nelle categorie rimanenti altri pretendenti come Hellboy, Sharon Tate: Tra incubo e realtà e A Madea Family Funeral in cui il comico afroamericano Tyler Perry interpreta mascherato più ruoli. Buone notizie, invece, per Eddie Murphy che si è aggiudicato il Razzie Redeemer Award, assegnato ai vincitori delle scorse edizioni che si sono “redenti” con inaspettate performance positive. A ogni modo, qui la lista di tutti i vincitori:

Peggior filmCats The FanaticSharon Tate: Tra incubo e realtàA Madea Family FuneralRambo: Last Blood

Peggior attore

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last BloodJohn Travolta, The Fanatic e Trading Paint

Peggior attriceHilary Duff, Sharon Tate: Tra incubo e realtà

Anne Hathaway, The Hustle e Serenity

Francesca Hayward, Cats

Tyler Perry (Madea), A Madea Family Funeral

Rebel Wilson, The Hustle

Peggior attore non protagonistaJames Corden, Cats

Tyler Perry (Joe), A Madea Family Funeral

Tyler Perry (zio Heathrow), A Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

Peggior attrice non protagonista

Jessica Chastain, Dark Phoenix

Cassi Davis, A Madea Family Funeral

Judi Dench, Cats

Fenessa Pineda, Rambo: First BloodRebel Wilson, Cats

Peggior combinazione sullo schermoQualsiasi palla di pelo metà felina metà umana, Cats

Jason Derulo e la sua “protuberanza” eliminata in Cgi, Cats

Tyler Perry e Tyler Perry (o Tyler Perry), A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente, Rambo: Last Blood

John Travolta e qualsiasi sceneggiatura accetti

Peggior regia

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: Last BloodTom Hooper, Cats

Neil Marshall, Hellboy

Peggior sceneggiaturaCats Sharon Tate: Tra incubo e realtàHellboyA Madea Family FuneralRambo: Last Blood

Peggior sequel, remake o scopiazzaturaDark PhoenixGodzilla, King of the MonstersHellboyA Madea Family FuneralRambo: Last Blood

Peggior mancanza di rispetto per la vita umana o il bene pubblicoDragged Across ConcreteSharon Tate: Tra incubo e realtàHellboyJokerRambo: Last Blood

Razzie Redeemer AwardEddie Murphy, Dolemite Is My Name

Keanu Reeves, John Wick 3 e Toy Story 4

Adam Sandler, Uncut Gems

Jennifer Lopez, Hustlers

Will Smith, Aladdin

