Birra verde e altre ricette per festeggiare (a casa) San Patrizio

17 March 2020 – 7:30

Leggenda vuole che anche San Patrizio, patrono d’Irlanda, si sia fatto un bel periodo d’isolamento. Quaranta giorni sulla cima di un monte (Croagh Patrick) a costruire una chiesa. Al termine della quarantena, scagliò una campana giù dall’altura scacciando tutti i serpenti dall’isola. Insomma: Saint Patrick’s Day, la ricorrenza che celebra il santo d’Irlanda, sembra fatta apposta che cadere durante l’isolamento causato dal coronavirus.

Mentre l’Irlanda e molti altri paesi, abituati a festeggiare il 17 marzo con fiumi di birra, trifogli e musica folk, cancellano le tradizionali parate e sbarrano i pub, abbiamo pensato di fare una carrellata delle specialità da bere e da mangiare per San Patrizio. I più coraggiosi potranno sperimentare le ricette a casa, ai più pigri basterà tracannare una Stout. Ecco la nostra irish gallery, da sfogliare aspettando il prossimo Saint Patrick’s Day da passare in strada e nei pub. Sláinte (che vuol dire salute in gaelico)!

