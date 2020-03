Wired Coronavirus, un podcast per raccontare l’epidemia

16 Marzo 2020 – 21:03



Numeri aggiornati quotidianamente, informazioni incerte lanciate come breaking news, opinioni ed esperti che commentano in tempo reale. Una situazione confusa e sfumata nella realtà e che i media amplificano, ma che lascia i lettori disorientati. Per questo, in questa Italia chiusa nel lockdown, abbiamo deciso di lanciare un podcast di approfondimento sull’epidemia causata dal coronavirus Sars-Cov-2: in pochi minuti proviamo a fare un punto su alcune questioni importanti, senza farci trascinare dalle ultimissime notizie e raccontando anche ciò che purtroppo ancora non sappiamo.

Per iniziare abbiamo deciso di concentrarci sui numeri cui bisogna prestare attenzione (e quali è meglio ignorare) quando si leggono notizie sull’epidemia di Covid-19 e cosa significhi la dichiarazione di pandemia dell’Organizzazione mondiale della sanità. Lo trovate su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast e al microfono c’è Andrea Gentile.

Buon ascolto.

