Trump ha annunciato l’arrivo di un sito Google contro il coronavirus, ma Google non lo sapeva

16 Marzo 2020 – 11:28

Il sito anticipato da Trump avrebbe dovuto fornire a tutti i cittadini indicazioni sul luogo più vicino dove effettuare un tampone per il coronavirus, ma la casa di Mountain View non aveva niente del genere in cantiere. Si tratta invece del progetto di un’altra azienda del gruppo Alphabet, inizialmente rivolto a medici e infermieri.

Fonte: Fanpage Tech