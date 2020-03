Le migliori app per le videochiamate di gruppo

16 March 2020 – 10:43

(Foto: Skype)Quali sono le app per videochiamate di gruppo da scaricare subito su Android e iPhone in questi tempi di permanenza forzata in casa a causa dell’emergenza coronavirus? Per fortuna la tecnologia viene in soccorso per rompere la monotonia e aiutare a chiacchierare e guardarsi in faccia, seppur virtualmente, con amici, parenti e colleghi in tutta Italia e nel mondo.

Abbiamo scelto sette software gratuiti differenti tra loro per specifiche e funzionalità peculiari.

WhatsApp

Iniziamo con la scelta più ovvia, WhatsApp che ha il grande pregio di essere universalmente utilizzata in Italia, gratuita, supportata da Android e iPhone e molto semplice da utilizzare. Garantisce una buona qualità in video e audio, ma è limitata a quattro persone alla volta.

Wired: ce l’hanno tutti.

Tired: solo quattro contatti alla volta, niente videochiamate da versione web.

Duo

La proposta di Google è già pre-installata su tutti gli smartphone Android (altrimenti si scarica qui), si deve soltanto attivarla alla prima apertura ed è compatibile anche con gli iPhone. Si può usare anche da pc e regge fino a 8 persone la volta a buona qualità. Con i Pixel ci sono anche effetti ar simpatici. Google offre anche Hangouts Meet con fino a 100 persone, che è però più votato al pc.

Wired: semplice da usare, funziona da smartphone e pc e regge fino a 8 utenti

Tired: una volta avviata la chiamata non si possono aggiungere utenti.

Skype

Per anni sinonimo di “app per videochiamate”, Skype può mettere in contatto ben cinquanta persone alla volta mostrandone quattro alla volta (ma la qualità cala inevitabilmente) sia da smartphone sia da pc di qualsiasi sistema operativo. Insomma, sulla carta è la migliore scelta, ma è sempre meno utilizzata (certo si può ricevere l’invito e usare da browser, senza app installata) e su smartphone funziona in modo meno fluido rispetto da mobile.

Wired: fino a 50 contatti, funziona ovunque.

Tired: qualità non sempre costante, meno usata di un tempo.

Zoom

Uno dei software più in crescita degli ultimi tempi grazie alla grande qualità soprattutto in ambito professionale. Può reggere fino a 100 utenti contemporaneamente mostrandoli tutti. Nella versione gratuita la chiamata è limitata a una più che accettabile durata di 40 minuti. Funziona da smartphone o pc e per chi non la usa c’è il link per aprire una finestra da browser.

Wired: fino a 100 persone coinvolte, buona qualità, link per browser a chi non ha l’app

Tired: meno conosciuta dal grande pubblico, 40 minuti il limite per utenza gratuita.

Facebook Messenger

L’app di messaggistica istantanea legato a Facebook può permettere chiamate e videochiamate tra utenti sia da smartphone sia da pc. Il vantaggio è l’abnorme bacino utenza, unito alla facilità d’uso e sei utenti collegabili assieme. Altri 50 possono aggiungersi, ma senza video.

Wired: è strettamente legato a Facebook.

Tired: sei utenti alla volta, gli altri senza video.

Facetime

App proprietaria di Apple per videochiamate tra i dispositivi della mela morsicata, non è utilizzabile da Android o pc Windows, dunque non può abbracciare tutti gli utenti. Si attiva da Impostazioni > Facetime e apre a fino 32 utenti assieme ed è compatibile anche con i MeMoji.

Wired: soluzione di qualità integrata nei dispositivi Apple

Tired: non si può usare su Android o Windows.

Houseparty

Infine, la scelta più divertente, anche se quella che si adatta a un pubblico più giovane e minimamente scafato. Houseparty collega fino a otto persone intrattenendole anche con minigiochi. Essendo spazi condivisi pubblici, per evitare che estranei si aggiungano è necessario spuntare l’apposita voce prima di avviare la chiamata con gli amici. Inoltre, necessita di registrazione.

Wired: offre anche minigiochi per fino a otto persone

Tired: si deve impostare la privacy e chiede registrazione.

